«Ман Сити» одержал 9-ю победу подряд – над «Астон Виллой» (2:0). Общий счет – 22:2

дома одолел (2:0) в перенесенном матче 1-го тура АПЛ.

вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Горожане» одержали девятую подряд победу во всех турнирах. Общий счет в этих матчах – 22:2, причем в последних пяти играх команда ни разу не пропустила, зато забила 12 мячей.

«Сити» с 38 очками поднялся на промежуточное 1-е место в АПЛ, имея игру в запасе. Сегодня чуть позже «Манчестер Юнайтед», у которого 37 очков, проведет свой матч против «Фулхэма» и может вернуть себе первую строчку.

В следующий раз в гостях сыграет с «Челтенхэмом» в Кубке Англии. Это случится 23 января.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ