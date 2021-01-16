«Ман Сити» одержал 9-ю победу подряд – над «Астон Виллой» (2:0). Общий счет – 22:2

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«Манчестер Сити» дома одолел «Астон Виллу» (2:0) в перенесенном матче 1-го тура АПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Горожане» одержали девятую подряд победу во всех турнирах. Общий счет в этих матчах – 22:2, причем в последних пяти играх команда Пепа Гвардиолы ни разу не пропустила, зато забила 12 мячей.

«Сити» с 38 очками поднялся на промежуточное 1-е место в АПЛ, имея игру в запасе. Сегодня чуть позже «Манчестер Юнайтед», у которого 37 очков, проведет свой матч против «Фулхэма» и может вернуть себе первую строчку.

В следующий раз «Ман Сити» в гостях сыграет с «Челтенхэмом» в Кубке Англии. Это случится 23 января.

 

Манчестер Сити – Астон Вилла 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
20 января, 21.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 79 Бернарду Силва, 2:0 – 90, пенальти Гюндоган.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер (Зинченко, 28), Жоау Канселу, Рубен Диаш, Стоунз, Фоден, де Брюйне (Габриэл Жезус, 59), Бернарду Силва, Гюндоган, Стерлинг (Марез, 72), Родри.
Астон ВиллаМартинес, Мингз, Конса, Таргетт (Тэйлор, 75), Кэш, Баркли (Рэмзи, 68), Дуглас Луис, Грилиш, Макгинн, Траоре (Эль-Гази, 68), Уоткинс.
Предупреждения:
Макгинн (67), Тэйлор (86).

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