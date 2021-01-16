«Ман Сити» одержал 9-ю победу подряд – над «Астон Виллой» (2:0). Общий счет – 22:2

«Манчестер Сити» дома одолел «Астон Виллу» (2:0) в перенесенном матче 1-го тура АПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
«Горожане» одержали девятую подряд победу во всех турнирах. Общий счет в этих матчах – 22:2, причем в последних пяти играх команда Пепа Гвардиолы ни разу не пропустила, зато забила 12 мячей.
«Сити» с 38 очками поднялся на промежуточное 1-е место в АПЛ, имея игру в запасе. Сегодня чуть позже «Манчестер Юнайтед», у которого 37 очков, проведет свой матч против «Фулхэма» и может вернуть себе первую строчку.
В следующий раз «Ман Сити» в гостях сыграет с «Челтенхэмом» в Кубке Англии. Это случится 23 января.
- Дата проведения
- 20 января, 21.00, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 79 Бернарду Силва, 2:0 – 90, пенальти Гюндоган.
-
Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер (Зинченко, 28), Жоау Канселу, Рубен Диаш, Стоунз, Фоден, де Брюйне (Габриэл Жезус, 59), Бернарду Силва, Гюндоган, Стерлинг (Марез, 72), Родри.
-
Астон Вилла –
Мартинес, Мингз, Конса, Таргетт (Тэйлор, 75), Кэш, Баркли (Рэмзи, 68), Дуглас Луис, Грилиш, Макгинн, Траоре (Эль-Гази, 68), Уоткинс.