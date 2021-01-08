Чемпионат мира. Второй этап. 1-й тур. Россия уступила Египту, Словения обыграла Северную Македонию, другие матчи

Сборная России уступила команде Египта в матче второго группового этапа чемпионата мира по гандболу (23:28).

Россияне на турнире выступают под флагом Федерации гандбола России (ФГР).

Чемпионат мира по гандболу

Мужчины

Египет

Второй групповой этап

Группа IV

Каир

Северная Македония – Словения – 21:31 (9:13)





Швеция – Беларусь – 22.30





Турнирное положение: Египет – 4 очка, Швеция – 4, Словения – 4, Россия – 3, Беларусь – 1, Северная Македония – 0.

Группа III

Гиза

Швейцария – Исландия – 20:18 (10:9)





Франция – Алжир – 20.00





Португалия – Норвегия – 22.30





Турнирное положение: Португалия – 4, Франция – 4, Исландия – 2, Норвегия – 2, Швейцария – 2, Алжир – 0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Две лучшие команды из каждой группы выходят в 1/4 финала.