Чемпионат мира. Второй этап. 1-й тур. Россия уступила Египту, Словения обыграла Северную Македонию, другие матчи

Сборная России уступила команде Египта в матче второго группового этапа чемпионата мира по гандболу (23:28).
Россияне на турнире выступают под флагом Федерации гандбола России (ФГР).
Мужчины
Египет
Второй групповой этап
Группа IV
Каир
Россия – Египет – 23:28 (8:15, 15:13)
Северная Македония – Словения – 21:31 (9:13)
Швеция – Беларусь – 22.30
Турнирное положение: Египет – 4 очка, Швеция – 4, Словения – 4, Россия – 3, Беларусь – 1, Северная Македония – 0.
Группа III
Гиза
Швейцария – Исландия – 20:18 (10:9)
Франция – Алжир – 20.00
Португалия – Норвегия – 22.30
Турнирное положение: Португалия – 4, Франция – 4, Исландия – 2, Норвегия – 2, Швейцария – 2, Алжир – 0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Две лучшие команды из каждой группы выходят в 1/4 финала.