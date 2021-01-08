Черданцев о ковид-паспорте: «Идея вредная, противоречит международным конвенциям и правам граждан. Лучше сразу клеймо на лоб»

Комментатор прокомментировал разговоры о возможном введении паспортов привитого от .

«Ковидные паспорта. Лучше сразу клеймо ставить на лоб.

Я, к примеру, аллергик. К прививкам отношусь очень настороженно. Потому что последствия могут быть фатальными. Тем более когда речь идет о новой, вообще не прошедшей толком испытаний вакцине.

Кроме прививок, которые были обязательны для детей в СССР, из других я делал только одну: от желтой лихорадки, так как это было условие въезда на ЧМ в Бразилию.

Но меня уверили, что эта прививка абсолютно безопасна, так как ей уже сто лет. А вот перед поездкой в Африку от малярии и прочего прививаться не стал. Обошелся таблеткам.

Считаю идею введения ковидных паспортов вредной, противоречащей международным конвенциям и конституционным правам граждан на свободное перемещение.

Зачем такие сложности? Обязательного теста по прилете вполне достаточно», – написал Черданцев в своем телеграм-канале.