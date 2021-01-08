Песьяков о книгах: «Война и мир» не зашла, не советую. Любимые – «Шантарам», «Американская история преступлений» и «Отверженные»

Вратарь в интервью Sports.ru рассказал о любви к чтению.

«Я прочитал почти всю русскую классику из школьной программы. Все то, что прогулял тогда, читал главами или в кратком, теперь нагоняю.

Брал на сборы по 4-5 книг, просто взахлеб их там читал. Больше все понравились «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание» и «Мертвые души».

После этого расчитался, взялся и за другое. Три моих любимые книги такие: «Шантарам», «Американская история преступлений» и «Отверженные» от Гюго. Они еще огромные все – как «Война и мир», но на одном дыхании поглотил.

«Войну и мир», кстати, тоже быстро прочитал, но не зашло, вообще не советую. Ждал какой-то развязки, а там идет-идет-идет – и конец», – сказал Песьяков.

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