«Рома» сделала лишнюю замену в матче Кубка Италии. Клубу грозит второе техническое поражение за сезон

«Рома» завершила выступление в Кубке Италии, проиграв в 1/8 финала в дополнительное время «Специи» (2:4).

Однако римский клуб, возможно, ждет постфактум техническое поражение за превышение допустимого количества замен.

Дело в том, что главный тренер «Ромы» провел шесть замен по ходу игры – четыре в основное время и еще две – в дополнительное.

с недавнего времени допускает проведение дополнительной замены в овертайме, однако в регламенте Кубка Италии прописано, что клуб в дополнительное время получает дополнительный временной слот для замены, но не дополнительную замену, максимальное число которых остается прежним – пять.

Напомним, что на старте сезона «Роме» уже присуждали техническое поражение в матче 1-го тура Серии А с «Вероной» (0:0). Клуб неверно заявил полузащитника Амаду Диавара. Хавбек, участвовавший в той игре, в заявку на сезон был включен как игрок не старше 22 лет, однако на момент проведения матча ему уже исполнилось 23 года.

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