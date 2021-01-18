«Фиорентина» предлагает Кокорину 3-летний контракт

Стали известны новые детали возможного трансфера нападающего в «Фиорентину».

Итальянский клуб хочет договориться с 29-летним форвардом о контракте на 3 года, сообщает журналист Николо Скира.

По его данным, сумма сделки оценивается в 4,5 млн евро, в то время как инсайдер ранее сообщал, что за российского футболиста могут заплатить 5 миллионов.

Также отмечалось, что «фиалки» ждут ответа от Кокорина в течение суток. Ему предложили зарплату 1,7 млн евро в год. В «Спартаке» игрок получает 3 миллиона.