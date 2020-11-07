Литва отправила ИИХФ заявку на проведение ЧМ-2021 вместе с Латвией

Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сообщила, что страна отправила Латвии, а также ИИХФ официальные письма с заверением в готовности принять часть игр ЧМ-2021.

Ранее ИИХФ приняла решение перенести матчи турнира из Минска. Еще одним организатором чемпионата является Латвия.

«Латвия смотрит на наше предложение весьма позитивно, определенные подвижки есть и в международной федерации. Сегодня мы направили по обоим этим адресам официальные письма.

В настоящее время мы подсчитываем, сколько будет стоить организация турнира. Рассматриваются варианты игр с участием публики и при пустых трибунах. Скорее всего, это будет без зрителей», – сказала Шюгждинене.

По словам министра, в письмах указано, что, если такая возможность будет предоставлена, Литва готова к приему участников матчей группового турнира.

Решение о переносе матчей ЧМ-2021 из Минска принималось на фоне политической ситуации в Беларуси после выборов президента. После того, как было объявлено о победе Александра Лукашенко, по всей стране прошли акции протеста, которые жестко подавлялись силовыми структурами.

Литва ни разу не была хозяином чемпионата мира в высшем дивизионе.

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