Миллер, Федун, Дзюба, Гинер, Ротенберг, Галицкий, Черчесов и Зарема – в топ-50 самых влиятельных людей российского футбола («СЭ»)

Представлен рейтинг топ-50 самых влиятельных людей российского футбола по версии «Спорт-Экспресс».

Возглавил список президент РФС, председатель правления и гендиректор ПАО «Газпром нефть» .

Он опередил главу «Газпрома» (2-е место), члена попечительского совета РФС и помощника президента РФ Игоря Левитина (3-е место), владельца Леонида Федуна (4-е место) и президента ЦСКА Евгения Гинера (5-е место).

Президент Борис Ротенберг занял 22-е место, форвард – 29-е, супруга Федуна Зарема Салихова – 30-е.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Александр Дюков

2. Алексей Миллер

3. Игорь Левитин

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5. Евгений Гинер

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8. Леонид Михельсон

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