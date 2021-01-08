Миллер, Федун, Дзюба, Гинер, Ротенберг, Галицкий, Черчесов и Зарема – в топ-50 самых влиятельных людей российского футбола («СЭ»)

Представлен рейтинг топ-50 самых влиятельных людей российского футбола по версии «Спорт-Экспресс».
Возглавил список президент РФС, председатель правления и гендиректор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.
Он опередил главу «Газпрома» Алексея Миллера (2-е место), члена попечительского совета РФС и помощника президента РФ Игоря Левитина (3-е место), владельца «Спартака» Леонида Федуна (4-е место) и президента ЦСКА Евгения Гинера (5-е место).
Президент «Сочи» Борис Ротенберг занял 22-е место, форвард «Зенита» Артем Дзюба – 29-е, супруга Федуна Зарема Салихова – 30-е.
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. Александр Дюков
2. Алексей Миллер
4. Леонид Федун
5. Евгений Гинер
10. Сергей Прядкин