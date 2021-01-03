«Спартак» о Кокорине: «Переговоры с «Фиорентиной» идут. Официального предложения пока не было»

Теги Спартак Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Александр Кокорин Спорт-Экспресс Антон Фетисов Футбол

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе «Фиорентины» к нападающему Александру Кокорину.

«Интерес со стороны «Фиорентины» к Александру Кокорину есть. Клубы ведут переговоры. Официального предложения пока не поступало», — сказал Фетисов.

Ранее стало известно, что форвард красно-белых – приоритетная трансферная цель «фиалок».

«Фиорентина» идет на 14-м месте в чемпионате Италии. Осенью сообщалось, что клуб предлагал за Кокорина 7 млн евро.

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