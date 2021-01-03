«Спартак» о Кокорине: «Переговоры с «Фиорентиной» идут. Официального предложения пока не было»

Директор по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе «Фиорентины» к нападающему .

«Интерес со стороны «Фиорентины» к Александру Кокорину есть. Клубы ведут переговоры. Официального предложения пока не поступало», — сказал Фетисов.

Ранее стало известно, что форвард красно-белых – приоритетная трансферная цель «фиалок».

идет на 14-м месте в чемпионате Италии. Осенью сообщалось, что клуб предлагал за Кокорина 7 млн евро.