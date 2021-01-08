«Спартак» и «Фиорентина» согласовали детали трансфера Кокорина за 5 млн евро, зарплата – 1,7 млн (Нобель Арустамян)

и ведут переговоры о трансфере нападающего .

Клубы уже достигли принципиальной договоренности о переходе, утверждает инсайдер Нобель Арустамян.

Сумма сделки оценивается в пять миллионов евро, руководство «фиалок» предлагает игроку зарплату 1,7 млн евро в год.

Кокорин, который получает в «Спартаке» 3 млн евро, должен дать ответ «Фиорентине» в течение суток.

Если ответа от российского форварда не последует, флорентийцы переключатся на вариант с подписанием Фелипе Андерсона, который принадлежит «Вест Хэму», но играет за «Порту» на правах аренды.