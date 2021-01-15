Хабиб опроверг возможность вернуться: «Давайте вы не будете меня подталкивать на поступки, которые будут разочаровывать мою маму»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал последние новости о своем возможном возвращении в спорт.
Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что россиянин может вернуться, если его впечатлят бои Конор Макгрегор – Дастин Порье и Майкл Чендлер – Дэн Хукер на UFC 257.
«Что движет людьми? Голод же. Если ты не голодный, то ничего не получится. Должна быть мотивация и голод. Но я этого не чувствую.
Я столько лет в спорте, столько этим занимаюсь. Я добился практически всего в этом виде спорта. У меня нет желания с кем-то драться.
Знаю, что есть много бойцов, которые хотят драться, зарабатывать, быть на виду, двигаться. Мне что делать? Многие люди не хотят понимать мою сторону. Я пока не вижу причин для возвращения.
Что-то должно случиться, чтобы я вернулся. У нас из команды ближайшие дерутся Зубайра Тухугов, Ислам Махачев и Тагир Уланбеков. Вечером дерется Умар. Потом бойцы, которые дерутся в нашей лиге Eagle FC. Будут турниры в Бишкеке, Ташкенте, Алма-Ате, Дубае, Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.
У меня столько планов, которые нужно реализовать. Среди них нет боев.
Самая большая вещь, которая мне приносит удовольствие в жизни – это тренировки. Я просто наслаждаюсь, когда бегаю, качаюсь, борюсь, на лапах и груше работаю.
Самое ценное, что у меня есть, это — мама, так что, давайте вы не будете меня подталкивать на поступки, которые будут разочаровывать мою маму…
В ближайшее время у меня даже нет планов на счет UFC. Даже мыслей нет по поводу подготовки к боям», – сказал Хабиб.
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