Хабиб опроверг возможность вернуться: «Давайте вы не будете меня подталкивать на поступки, которые будут разочаровывать мою маму»

Чемпион UFC в легком весе прокомментировал последние новости о своем возможном возвращении в спорт.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что россиянин может вернуться, если его впечатлят бои – Дастин Порье и – на UFC 257.

«Что движет людьми? Голод же. Если ты не голодный, то ничего не получится. Должна быть мотивация и голод. Но я этого не чувствую.

Я столько лет в спорте, столько этим занимаюсь. Я добился практически всего в этом виде спорта. У меня нет желания с кем-то драться.

Знаю, что есть много бойцов, которые хотят драться, зарабатывать, быть на виду, двигаться. Мне что делать? Многие люди не хотят понимать мою сторону. Я пока не вижу причин для возвращения.

Что-то должно случиться, чтобы я вернулся. У нас из команды ближайшие дерутся Зубайра Тухугов, Ислам Махачев и Тагир Уланбеков. Вечером дерется Умар. Потом бойцы, которые дерутся в нашей лиге Eagle FC. Будут турниры в Бишкеке, Ташкенте, Алма-Ате, Дубае, Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

У меня столько планов, которые нужно реализовать. Среди них нет боев.

Самая большая вещь, которая мне приносит удовольствие в жизни – это тренировки. Я просто наслаждаюсь, когда бегаю, качаюсь, борюсь, на лапах и груше работаю.

Самое ценное, что у меня есть, это — мама, так что, давайте вы не будете меня подталкивать на поступки, которые будут разочаровывать мою маму…

В ближайшее время у меня даже нет планов на счет UFC. Даже мыслей нет по поводу подготовки к боям», – сказал Хабиб.

Хабиб и Конор разминулись в холле отеля на 30 секунд

«Пройдут годы, но история останется»: Хабиб получил награду за лучший «Сабмишн года» в UFC