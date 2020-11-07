Премьер-министр Латвии о проведении всего ЧМ-2021 в стране: «Вопрос – кто за это заплатит. Будет логично, если ИИХФ пойдет навстречу»

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш поделился мнением о возможности проведения в Риге перенесенных из Минска матчей .

Изначально турнир должен был проходить в двух городах. Сейчас рассматриваются три варианта: провести все матчи только в Латвии, разделить их между Латвией и Данией или Латвией и Словакией.

«Я еще не видел ни одного расчета, во сколько это могло бы обойтись.

Нужно обсудить с ИИХФ, кто какие расходы покроет, если решение будет приниматься в таком направлении.

Если необходимы дополнительные средства, вопрос в том, кто за все это заплатит. Было бы логично, если бы пошла навстречу, поскольку в конце концов это ее чемпионат, а мы в этом случае фактически им помогаем», – цитирует политика белорусская Tribuna.com.

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