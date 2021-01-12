Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Байера», «Боруссия» Менхенгладбах одолела «Вердер»

В 17-м туре чемпионата Германии Дортмунд играет с на выезде, «Боруссия» была сильнее «Вердера» (1:0).

В среду проведет гостевой матч с «Аугсбургом», а будет противостоять «Униону».

17-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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