Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Байера», «Боруссия» Менхенгладбах одолела «Вердер»

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В 17-м туре чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд играет с «Байером» на выезде, «Боруссия» Менхенгладбах была сильнее «Вердера» (1:0). 

В среду «Бавария» проведет гостевой матч с «Аугсбургом», а «РБ Лейпциг» будет противостоять «Униону». 

Чемпионат Германии

17-й тур

Боруссия М – Вердер 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
19 января, 20.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 66 Эльведи.
Боруссия МЗоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт (Бенсебайни, 74), Крамер, Хофманн, Вольф (Янчке, 85), Нойхаус (Бенеш, 59), Херрманн (Штиндль, 59), Плеа (Закария, 74).
ВердерПавленка, Гебре Селассие, Топрак (Мойсандер, 56), Велькович, Фридль, Агу, Мевальд (Битенкур, 82), Эггештайн, Мбом (Осако, 82), Шмид (Рашица, 74), Сарджент (Зельке, 74).
Предупреждения:
Павленка (22), Зоммер (37), Сарджент (48), Вендт (68).

 

Байер – Боруссия Д 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
19 января, 22.30, «БайАрена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 14 Диаби.
БайерГрадецки, Бендер, Та, Тапсоба, Венделл, Арангис, Амири, Виртц, Аларио, Бэйли, Диаби.
Боруссия ДБюрки, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Дилэйни, Брандт, Санчо, Беллингем, Менье, Ройс, Холанд.

 

Майнц – Вольфсбург 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
19 января, 22.30, «Опель-Арена»
превью матча онлайн статистика
МайнцЦентнер, Белль, Хак, Ниакате, Мвене, Озтуналы, Латца, Боэтиюс, Баррейро, Онисиво, Буркардт.
ВольфсбургКастельс, Брукс, Лакруа, Пауло Отавио, Арнольд, Штеффен, Шлагер, Брекало, Филипп, Баку, Вегорст.

 

Герта – Хоффенхайм 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
19 января, 22.30, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 33 Руди.
ГертаШволов, Пекарик (Зефейк, 46), Штарк, Альдерете, Миттельштедт, Дарида, Гендузи, Тузар, Кордоба, Пионтек, Матеус Кунья.
ХоффенхаймБауманн, Фогт, Пош, Адамс, Гачинович, Йон, Руди, Самассеку, Баумгартнер, Крамарич, Даббур.
Предупреждение:
Гачинович (25).

 

Шальке – Кельн
Дата проведения
20 января, 20.30, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Арминия – Штутгарт
Дата проведения
20 января, 22.30, «Шюко-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Фрайбург – Айнтрахт Ф
Дата проведения
20 января, 22.30, «Шварцвальд-Штадион»
превью матча онлайн статистика

 

Аугсбург – Бавария
Дата проведения
20 января, 22.30, «ВВК-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

РБ Лейпциг – Унион Берлин
Дата проведения
20 января, 22.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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