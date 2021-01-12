Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Байера», «Боруссия» Менхенгладбах одолела «Вердер»

В 17-м туре чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд играет с «Байером» на выезде, «Боруссия» Менхенгладбах была сильнее «Вердера» (1:0).
В среду «Бавария» проведет гостевой матч с «Аугсбургом», а «РБ Лейпциг» будет противостоять «Униону».
17-й тур
- Дата проведения
- 19 января, 20.30, «Боруссия-Парк»
- Гол:
- 1:0 – 66 Эльведи.
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Боруссия М –
Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт (Бенсебайни, 74), Крамер, Хофманн, Вольф (Янчке, 85), Нойхаус (Бенеш, 59), Херрманн (Штиндль, 59), Плеа (Закария, 74).
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Вердер –
Павленка, Гебре Селассие, Топрак (Мойсандер, 56), Велькович, Фридль, Агу, Мевальд (Битенкур, 82), Эггештайн, Мбом (Осако, 82), Шмид (Рашица, 74), Сарджент (Зельке, 74).
- Дата проведения
- 19 января, 22.30, «БайАрена»
- Гол:
- 1:0 – 14 Диаби.
- Дата проведения
- 19 января, 22.30, «Опель-Арена»
- Дата проведения
- 19 января, 22.30, «Олимпияштадион»
- Гол:
- 0:1 – 33 Руди.
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Герта –
Шволов, Пекарик (Зефейк, 46), Штарк, Альдерете, Миттельштедт, Дарида, Гендузи, Тузар, Кордоба, Пионтек, Матеус Кунья.
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Хоффенхайм –
Бауманн, Фогт, Пош, Адамс, Гачинович, Йон, Руди, Самассеку, Баумгартнер, Крамарич, Даббур.
- Предупреждение:
- Гачинович (25).
- Дата проведения
- 20 января, 20.30, «Фелтинс-Арена»
- Дата проведения
- 20 января, 22.30, «Шюко-Арена»
- Дата проведения
- 20 января, 22.30, «Шварцвальд-Штадион»
- Дата проведения
- 20 января, 22.30, «ВВК-Арена»
- Дата проведения
- 20 января, 22.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.