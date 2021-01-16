«Реал» вылетел из Кубка Испании от «Алькояно» из 3-й лиги, пропустив на 115-й минуте

В 1/16 финала Кубка Испании в гостях проиграл (1:2) из 3-го испанского дивизиона.

Эдер Милитао открыл счет на 45-й минуте, однако «Алькояно» сравнял счет на 80-й минуте, переведя матч в дополнительное время. На 110-й минуте хозяева остались в меньшинстве.

На 115-й минуте победный мяч забил полузащитник Хуанан.

Статистика Кубка Испании

Календарь Кубка Испании