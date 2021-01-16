«Реал» вылетел из Кубка Испании от «Алькояно» из 3-й лиги, пропустив на 115-й минуте

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В 1/16 финала Кубка Испании «Реал» в гостях проиграл «Алькояно» (1:2) из 3-го испанского дивизиона.

Эдер Милитао открыл счет на 45-й минуте, однако «Алькояно» сравнял счет на 80-й минуте, переведя матч в дополнительное время. На 110-й минуте хозяева остались в меньшинстве.

На 115-й минуте победный мяч забил полузащитник Хуанан.

Алькояно – Реал Мадрид 2:1 (0:1, 1:0, 0:0)
Дата проведения
20 января, 23.00, «Эль Кольяо»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 45 Милитао, 1:1 – 80 Solbes, 2:1 – 115 Juanan.
АлькояноФигерас, Juanan, Carbonell (Moltó, 60), Анхель Лопес, Рубио (Ramón López, 72), Феррис, Ra?l, Ньигес (Diakité, 78), S?nchez (Серда, 60), Мурад (Antón, 105), Мехия (Solbes, 60).
Реал МадридЛунин, Марсело, Одриосола (Азар, 98), Виктор Чуст, Милитао, Иско (Кроос, 98), Каземиро, Васкес, Вальверде, Винисиус Жуниор (Асенсио, 90), Мариано Диас (Бензема, 67).
Предупреждения:
S?nchez (32), Juanan (34), Мариано Диас (58), Одриосола (78), Феррис (90), Ramón López (103), Лунин (116).
Удаление:
Ramón López (110).

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