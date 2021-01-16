«Реал» вылетел из Кубка Испании от «Алькояно» из 3-й лиги, пропустив на 115-й минуте

В 1/16 финала Кубка Испании «Реал» в гостях проиграл «Алькояно» (1:2) из 3-го испанского дивизиона.
Эдер Милитао открыл счет на 45-й минуте, однако «Алькояно» сравнял счет на 80-й минуте, переведя матч в дополнительное время. На 110-й минуте хозяева остались в меньшинстве.
На 115-й минуте победный мяч забил полузащитник Хуанан.
- Дата проведения
- 20 января, 23.00, «Эль Кольяо»
- Голы:
- 0:1 – 45 Милитао, 1:1 – 80 Solbes, 2:1 – 115 Juanan.
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Алькояно –
Фигерас, Juanan, Carbonell (Moltó, 60), Анхель Лопес, Рубио (Ramón López, 72), Феррис, Ra?l, Ньигес (Diakité, 78), S?nchez (Серда, 60), Мурад (Antón, 105), Мехия (Solbes, 60).
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Реал Мадрид –
Лунин, Марсело, Одриосола (Азар, 98), Виктор Чуст, Милитао, Иско (Кроос, 98), Каземиро, Васкес, Вальверде, Винисиус Жуниор (Асенсио, 90), Мариано Диас (Бензема, 67).
- Предупреждения:
- S?nchez (32), Juanan (34), Мариано Диас (58), Одриосола (78), Феррис (90), Ramón López (103), Лунин (116).
- Удаление:
- Ramón López (110).