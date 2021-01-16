Росгвардия запускает всероссийский лыжный флэшмоб в честь Большунова

Росгвардия объявила о запуске всероссийского флэшмоба в честь лыжника .

«Подписчики официальных аккаунтов Росгвардии увидят эксклюзивные видеоролики, в которых военнослужащие и сотрудники самых разных специальностей, члены их семей, ветераны Росгвардии выразят поддержку российскому спортсмену, совершая лыжный забег», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Большунов – офицер Росгвардии, инструктор по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

Первая гранд-победа России в 2021-м: Большунов взял «Тур де Ски» с рекордным отрывом (3,5 минуты), на подиуме спел гимн в маске