Росгвардия запускает всероссийский лыжный флэшмоб в честь Большунова

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Большунов Р-Спорт Лыжи

Росгвардия объявила о запуске всероссийского флэшмоба в честь лыжника Александра Большунова.

«Подписчики официальных аккаунтов Росгвардии увидят эксклюзивные видеоролики, в которых военнослужащие и сотрудники самых разных специальностей, члены их семей, ветераны Росгвардии выразят поддержку российскому спортсмену, совершая лыжный забег», – сообщили в пресс-службе ведомства. 

Большунов – офицер Росгвардии, инструктор по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии РФ. 

Первая гранд-победа России в 2021-м: Большунов взял «Тур де Ски» с рекордным отрывом (3,5 минуты), на подиуме спел гимн в маске

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