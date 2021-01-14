Халк – лучший легионер в истории РПЛ по версии болельщиков. Влашич – 2-й, Вагнер Лав и Промес выбыли в полуфинале

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Экс-нападающий «Зенита» Халк признан лучшим легионером в истории РПЛ по результатам голосования болельщиков в инстаграме лиги.

Бразилец в финале голосования соперничал с хавбеком ЦСКА Николой Влашичем. По ходу голосования Халк опередил вратаря Стипе Плетикосу, защитника Николаса Ломбертса, хавбека Акселя Витцеля и форварда Вагнера Лава.

Влашич на разных стадиях голосования прошел полузащитника Алехандро Домингеса, хавбека Понтуса Вернблума, полузащитника Анатолия Тимощука и вингера Куинси Промеса.

Вагнер Лав и Промес выбыли в полуфинале.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год, став с командой чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Инфографика: телеграм-канал РПЛ (по клику откроется большое изображение)

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