Халк – лучший легионер в истории РПЛ по версии болельщиков. Влашич – 2-й, Вагнер Лав и Промес выбыли в полуфинале

Экс-нападающий «Зенита» Халк признан лучшим легионером в истории РПЛ по результатам голосования болельщиков в инстаграме лиги.
Бразилец в финале голосования соперничал с хавбеком ЦСКА Николой Влашичем. По ходу голосования Халк опередил вратаря Стипе Плетикосу, защитника Николаса Ломбертса, хавбека Акселя Витцеля и форварда Вагнера Лава.
Влашич на разных стадиях голосования прошел полузащитника Алехандро Домингеса, хавбека Понтуса Вернблума, полузащитника Анатолия Тимощука и вингера Куинси Промеса.
Вагнер Лав и Промес выбыли в полуфинале.
Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год, став с командой чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Инфографика: телеграм-канал РПЛ (по клику откроется большое изображение)