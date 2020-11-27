5:1 от «Зенита» и «Спартака», умер Виктор Понедельник, фиаско «Барсы», в биатлоне опять без медалей и другие новости утра

1. В субботу в РПЛ успех сопутствовал лидерам: «Локомотив» нанес поражение «Рубину» (3:1), «Спартак» забил 5 мячей «Тамбову» (5:1), часть игроков которого бойкотировала игру, «Зенит» с аналогичным счетом разнес «Урал» (5:1), а «Краснодар» отгрузил пятерку «Ротору» (5:0).

Азмун сделал хет-трик в матче с «Уралом» и лидирует в списке бомбардиров РПЛ.

2. Умер бывший нападающий сборной СССР Виктор Понедельник – автор золотого гола Евро-1960. Ему было 83 года.

3. В Ла Лиге очередной провал ждал «Барселону»: каталонцы проиграли «Кадису» в гостях (1:2), пропустив после ошибок Мингесы и Лангле. Это первое поражение «Барсы» от «Кадиса» за 29 лет. Еще интересный факт: Лео Месси – единственный в топ-5 лиг Европы, не забивший после 10+ ударов в игре чемпионата в этом сезоне.

«Реал Мадрид» прервал 3-матчевую серию без побед в чемпионате, одолев «Севилью» (1:0) благодаря автоголу Буну. «Атлетико» разобрался с «Вальядолидом», продлив серию побед в Ла Лиге до 7 матчей и идет на промежуточном 1-м месте.

4. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон выиграл гонку преследования на Кубке мира в Контиолахти, Йоханнес Бо – 3-й, лучший из россиян Эдуард Латыпов – 21-й, Логинов – 24-й.

Сборная Швеции выиграла женскую эстафету, Россия – 4-я.

После гонки Павлова и Кайшева не дали интервью телеканалу «Матч ТВ». Дмитрий Губерниев сравнил отказ биатлонисток от интервью с древнегреческой пьесой «Лисистрата», где женщины отказывали мужьям в исполнении супружеского долга.

5. В АПЛ без сенсаций: «Манчестер Сити» победил «Фулхэм» (2:0), «МЮ» одержал 4-ю победу подряд в АПЛ, обыграв «Вест Хэм» (3:1), а «Челси» продлил серию без поражений в основное время до 16 матчей, разобравшись с «Лидсом» (3:1).

6. КХЛ. СКА победил «Трактор», «Салават» всухую проиграл «Динамо».

7. Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева выиграла короткую программу на пятом этапе Кубка России, ее отрыв от второго места – больше 18 баллов.

Косторная, Туктамышева, Алиев и еще 19 членов сборной России по фигурному катанию не выполнили критерии отбора на чемпионат страны.

8. В Серии А Серии А «Ювентус» одержал волевую победу над «Торино» (2:1) в дерби, хотя пропустил первым уже на 9-й минуте. «Интер» обыграл «Болонью» (3:1), продлив беспроигрышную серию в чемпионате до 6 матчей. «Лацио» был сильнее «Специи» (2:1).

Роналду не забил в матче Серии А впервые в сезоне. Было 8 голов в 5 играх.

9. В Бундеслиге «Бавария» сыграла вничью с «РБ Лейпциг» (3:3) в огненном матче и осталась 1-й в Бундеслиге. «Боруссия» Дортмунд поделила очки с «Айнтрахтом» из Франкфурта (1:1) благодаря голу Рейны. Остальные результаты – тут.

10. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов объяснил, почему не вошел в состав сборной России на этапы Кубка мира в Руке и Давосе. По словам спортсмена, он тяжело перенес коронавирус.

11. «Тамбов» может сняться с РПЛ зимой из-за финансовых проблем.

12. Защитник ЦСКА Игорь Дивеев признан лучшим молодым игроком РПЛ 2020 года.

13. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов номинирован на премию «Иностранный спортсмен года» от BBC.

14. «Рубин» хочет подписать полузащитника Остона Урунова из «Спартака» в январе. «Спартак» подтвердил, что получил предложение.

15. Президент США Дональд Трамп подписал антидопинговый закон, названный в честь Родченкова.

16. Фанаты освистали вставших на колено игроков «Миллуолла» и «Дерби» в Чемпиошипе.

17. Олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила фото со съемок «Ледникового периода» с подписью «Собака лает, а караван идет». Позже оно пропало из сторис.

Цитаты дня.

Дмитрий Занин о конфликте с Павловой: «После интервью она написала мне очень неприятные вещи. Я не понимал, в чем виноват»

Логинов о 24-м месте в гонке преследования: «Потерял стрельбу. Не пойму, почему не могу отработать так, как умею»

Сергей Прядкин: «Тамбов» должен осознавать ответственность перед болельщиками и другими командами РПЛ. Есть цивилизованные механизмы»

«Убийца с детским лицом». Рыжиков о судье Васильеве после матча со «Спартаком» (1:5)

Куман об 1:2 с «Кадисом»: «Проиграли из-за ошибки, которую не ждешь от «Барсы». Огромный шаг назад в борьбе за титул»