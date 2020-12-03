Дмитрий Занин о конфликте с Павловой: «После интервью она написала мне очень неприятные вещи. Я не понимал, в чем виноват»

Корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин рассказал о конфликте с биатлонисткой Евгенией Павловой, который возник после интервью на этапе Кубка мира в Контиолахти.

«После интервью Павлова написала мне очень неприятные вещи. Обидно, что я не понимал, в чем был я виноват. Она сама пришла в микст-зону. Один из вопросов, который лежал на поверхности, что произошло со стрельбой.

Она начала сумбурно формулировать свои мысли, сказала, что в команде ей некомфортно. Я раза три переспросил, что она имеет в виду и в чем это проявляется. Уже потом выяснилось, что она имела в виду, что ей некомфортно стрелять и бежать, но ко мне-то какие претензии?

Я пытался вызвать к ней сочувствие, понять, что с ней происходит. Могу посоветовать Жене читать книжки, чтобы словарный запас был богаче и чтобы мысли формулировались легче и понятнее.

Я предложил ей поговорить после этого, но она отказалась. Я прекрасно проживу без общения с Евгенией Павловой. Мы работаем как посредники между спортсменами и зрителями, поэтому я спрашиваю то, что лежит на поверхности и крутится в головах у людей перед телевизором.

Но она обвинила меня в том, что я на нее давил и душил», – сказал Занин.

Евгения Павлова, почти плача, много раз сказала в эфире «мне некомфортно» и «не понимаю, что происходит». Мы узнали, что она имела в виду

Дмитрий Губерниев: «Павлова ушла на карантин для интервью, перед этим написав Занину, какой он негодяй. Может, надо сначала думать, а потом говорить?»