Защитник ЦСКА Дивеев признан лучшим молодым игроком РПЛ 2020 года

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев признан лучшим молодым игроком в 2020 году.

В борьбе за премию «Первая пятерка» 21-летний футболист опередил ( ), ( ), («Уфа»), ( ), (ЦСКА), Павла Маслова, (оба – ) и ( ).

В голосовании приняли участие 100 человек из числа руководителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ведущих футбольных клубов, известных тренеров, экспертов, представителей СМИ.

40 из них поставили на первое место Дивеева (всего его фамилия указана в 92 анкетах). В сумме Дивеев набрал 370 голосов. Второе место занял Уткин (255 баллов), третье – Евгеньев (204 балла).