Кубок России. Валиева, Тараканова и Цибинова выступят с короткими программами

Теги сборная России результаты Кубок России женское катание Ксения Цибинова Анастасия Тараканова Алена Косторная Камила Султанмагомедова Камила Валиева Ксения Окладникова Фигурное катание

5 декабря на этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве женщины представят короткие программы.

Кубок России по фигурному катанию

5-й этап

Москва

Женщины

Короткая программа

Начало – 16.30 по московскому времени, трансляция – на Первом канале и на сайте Первого канала.

Участницы

Камила Валиева

Валерия Костина

Дарья Окладникова

Ксения Окладникова

Дарья Паринова

Камила Султанмагомедова

Анастасия Тараканова

Ксения Цибинова

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение участниц по разминкам будет добавлено позже.

Расписание пятого этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве

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