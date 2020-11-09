Кубок России. Валиева, Тараканова и Цибинова выступят с короткими программами

5 декабря на этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве женщины представят короткие программы.
Кубок России по фигурному катанию
5-й этап
Москва
Женщины
Короткая программа
Начало – 16.30 по московскому времени, трансляция – на Первом канале и на сайте Первого канала.
Участницы
Валерия Костина
Дарья Окладникова
Ксения Окладникова
Дарья Паринова
Камила Султанмагомедова
Ксения Цибинова
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение участниц по разминкам будет добавлено позже.
Расписание пятого этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве
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