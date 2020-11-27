Фанаты освистали вставших на колено игроков «Миллуолла» и «Дерби»

Болельщики «Миллуолла» выразили недовольство акцией в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») перед матчем Чемпионшипа с «Дерби Каунти», который тренирует (0:1).

Перед началом игры футболисты обеих команд встали на одно колено, после чего фанаты их освистали.

Подобное поведение осудила футбольная ассоциация Англии (FA).

«FA поддерживает всех игроков, которые хотят выступить против дискриминации в уважительной манере, включая преклонение колена, и решительно осуждает поведение зрителей, которые активно выступают против такой деятельности», – говорится в заявлении.

Игроки, тренеры и официальные лица, присутствующие на матчах и Чемпионшипа, встают на колено в поддержку BLM с рестарта сезона-2019/20. Движение получило популярность после гибели американца Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицейским в мае этого года.

ВИДЕО