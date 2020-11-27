Сергей Прядкин: «Тамбов» должен осознавать ответственность перед болельщиками и другими командами РПЛ. Есть цивилизованные механизмы»

Президент РПЛ Сергей Прядкин выступил с заявлением по поводу частичного бойкота игроками «Тамбова» матча 17-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:5).

«Футбольный клуб «Тамбов» должен осознавать ответственность перед болельщиками и другими командами Тинькофф РПЛ. Руководители клуба не имели права доводить ситуацию до бойкота матча против «Спартака» со стороны некоторых игроков и подвергать угрозе целостность соревнования.

Вместе с тем и игроки, прибегающие к бойкоту, должны понимать, что от их действий в первую очередь страдают любители футбола, удару подвергается спортивный принцип. Есть цивилизованные механизмы, чтобы требовать выплаты заработной платы, например, обращение в палату по разрешению споров.

Лига со своей стороны всегда выполнила перед «Тамбовом» все финансовые обязательства и шла навстречу, понимая сложности, с которыми столкнулся клуб.

Мы призываем «Тамбов» как можно скорее найти выход из положения. Во время зимней паузы руководство лиги намерено обсудить антикризисный план со всеми заинтересованными сторонами», – приводит заявления Прядкина пресс-служба РПЛ.

«Тамбов» частично бойкотировал матч со «Спартаком»: в старт не попали те, кто играл за клуб в прошлом сезоне