Хабиб номинирован на премию «Иностранный спортсмен года» от BBC

Чемпион UFC в легком весе номинирован на премию «Иностранный спортсмен года» по версии BBC.

На награду претендуют шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, который в феврале дважды побил мировой рекорд. Баскетболист Леброн Джеймс, признанный самым ценным игроком НБА, американский гольфист Дастин Джонсон, занимающий первую строчку в рейтинге PGA.

А также ирландский боксер , дважды защитившая четыре титула чемпиона мира в легком весе и французская футболистка Венди Ренар выигравшая вместе с «Лионом» в седьмой раз женскую Лигу чемпионов.

Премия «Иностранный спортсмен года» от BBC – ежегодная премия, которую вручают с 1960 года. В прошлом году ее обладателем стал кенийский бегун Элиуд Кипчоге.

Хабиб: «Дастин Порье – следующий чемпион UFC. Отдам предпочтение ему»

Кажется, Хабиб задумается о возвращении за 100 миллионов долларов. Но пока хочет развивать свой промоушен