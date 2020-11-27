Умер Виктор Понедельник – автор золотого гола Евро-1960. Ему было 83

Бывший нападающий сборной СССР Виктор Понедельник скончался в возрасте 83 лет, сообщила его дочь Анастасия.

Понедельник – чемпион Европы 1960 года в составе сборной СССР, забивший победный гол в финале турнира. Также он становился серебряным призером турнира в 1964 году.

Понедельник наиболее известен по выступлениям за «Ростсельмаш» и ростовский СКА. Он переходил в «Спартак» и ЦСКА, но за эти клубы не сыграл ни одного матча.

Понедельник был последним из остававшихся в живых победителей Кубка Европы 1960 года.

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