Видеотрансляция матча «Зенит» – «Урал» – 5:1. Азмун сделал хет-трик, Дуглас забил, Дзюба реализовал пенальти. Текстовый онлайн есть

Теги Зенит премьер-лига Россия Урал Sports.ru Футбол

В 17-м туре Премьер-лиги «Зенит» принимает «Урал».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Также игру можно посмотреть в прямом эфире👇

Зенит – Урал 5:1 (второй тайм)
Дата проведения
5 декабря, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 17 Азмун, 2:0 – 22 Азмун, 3:0 – 30, пенальти Дзюба, 4:0 – 44 Дуглас Сантос, 5:0 – 76, пенальти Азмун, 5:1 – 82 Шаболин.
ЗенитЛунев, Дуглас Сантос, Чистяков, Ракицкий (Вендел, 68), Жирков, Оздоев (Мостовой, 82), Сутормин, Малком, Азмун (Крапухин, 81), Дзюба (Ерохин, 58), Дриусси (Кузяев, 59).
УралПомазун, Золотов (Магомадов, 34), Рыков, Кулаков, Аугустыняк, Бикфалви, Йовичич, Егорычев (Евсеев, 46), Эль-Кабир (Шаболин, 60), Мишкич (Герасимов, 46), Погребняк (Татаринов, 79).
Предупреждения:
Аугустыняк (33), Магомадов (75).

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