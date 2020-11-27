Видеотрансляция матча «Зенит» – «Урал» – 5:1. Азмун сделал хет-трик, Дуглас забил, Дзюба реализовал пенальти. Текстовый онлайн есть

В 17-м туре Премьер-лиги «Зенит» принимает «Урал».
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- Дата проведения
- 5 декабря, 19.00, «Газпром Арена»
- Голы:
- 1:0 – 17 Азмун, 2:0 – 22 Азмун, 3:0 – 30, пенальти Дзюба, 4:0 – 44 Дуглас Сантос, 5:0 – 76, пенальти Азмун, 5:1 – 82 Шаболин.
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Зенит –
Лунев, Дуглас Сантос, Чистяков, Ракицкий (Вендел, 68), Жирков, Оздоев (Мостовой, 82), Сутормин, Малком, Азмун (Крапухин, 81), Дзюба (Ерохин, 58), Дриусси (Кузяев, 59).
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Урал –
Помазун, Золотов (Магомадов, 34), Рыков, Кулаков, Аугустыняк, Бикфалви, Йовичич, Егорычев (Евсеев, 46), Эль-Кабир (Шаболин, 60), Мишкич (Герасимов, 46), Погребняк (Татаринов, 79).
- Предупреждения:
- Аугустыняк (33), Магомадов (75).