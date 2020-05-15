Косторная, Туктамышева, Алиев и еще 17 членов сборной России по фигурному катанию не выполнили критерии отбора на чемпионат страны

20 членов сборной России по фигурному катанию не выполнили критерии отбора на национальный чемпионат, так как не приняли участие в двух этапах Кубка России.

Женщины

1.

2.

3.

4.

5.

6. Алена Косторная

Мужчины

1.

2.

3.

4.

Пары

1. –

2. –

Танцы на льду

1. –

2. –

3. –

В августе исполком ФФКР утвердил принципы допуска спортсменов к участию в чемпионате России 2021 года, в которых прописал, что к участию в турнире будут допущены только те спортсмены, которые приняли участие в двух этапах Кубка России».

Ради Медведевой придется менять правила отбора: ее снятие с двух этапов – большая подстава для федерации