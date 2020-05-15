Косторная, Туктамышева, Алиев и еще 17 членов сборной России по фигурному катанию не выполнили критерии отбора на чемпионат страны

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20 членов сборной России по фигурному катанию не выполнили критерии отбора на национальный чемпионат, так как не приняли участие в двух этапах Кубка России.

Женщины

1. Евгения Медведева

2. Алина Загитова

3. Елизавета Туктамышева

4. Анастасия Гулякова

5. Ксения Синицына

6. Алена Косторная

Мужчины

1. Артур Даниелян

2. Михаил Коляда

3. Дмитрий Алиев

4. Александр Самарин

Пары

1. Евгения ТарасоваВладимир Морозов

2. Аполлинария ПанфиловаДмитрий Рылов

Танцы на льду 

1. Александра СтепановаИван Букин

2. Виктория СиницинаНикита Кацалапов

3. Тиффани ЗагорскиДжонатан Гурейро

В августе исполком ФФКР утвердил принципы допуска спортсменов к участию в чемпионате России 2021 года, в которых прописал, что к участию в турнире будут допущены только те спортсмены, которые приняли участие в двух этапах Кубка России».

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