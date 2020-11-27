«Спартак» разгромил «Тамбов» (5:1) благодаря дублям Ларссона и Понсе

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В 17-м туре Премьер-лиги «Спартак» разгромил «Тамбов» (5:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе красно-белых дублями отметились Йордан Ларссон и Эсекиэль Понсе. Еще один гол на счету Самюэля Жиго.

«Спартак» набрал 35 очков и вышел на промежуточное 1-е место в таблице.

Спартак – Тамбов 5:1 (1:0, 4:1)
Дата проведения
5 декабря, 16.30, «Открытие Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 27 Ларссон, 2:0 – 61 Понсе, 2:1 – 65 Онугха, 3:1 – 83 Ларссон, 4:1 – 87 Жиго, 5:1 – 90 Понсе.
СпартакМаксименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Крал (Литвинов, 90), Мозес (Ещенко, 84), Умяров (Маркитесов, 90), Бакаев (Урунов, 90), Ларссон (Кутепов, 84), Понсе.
ТамбовРыжиков, Володько, Ароян, Чичерин, Карасев, Кабахидзе, Меренчуков (Anwan, 85), Тилль, Gigashvili, Онугха, Карапетян.
Предупреждение:
Чичерин (83).

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