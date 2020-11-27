«Спартак» разгромил «Тамбов» (5:1) благодаря дублям Ларссона и Понсе

В 17-м туре Премьер-лиги «Спартак» разгромил «Тамбов» (5:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе красно-белых дублями отметились Йордан Ларссон и Эсекиэль Понсе. Еще один гол на счету Самюэля Жиго.

«Спартак» набрал 35 очков и вышел на промежуточное 1-е место в таблице.

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