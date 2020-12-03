Кубок мира (жен). Павлова, Казакевич, Миронова и Кайшева побегут за Россию в эстафете

Теги Вита Семеренко Валентина Семеренко Кубок мира по биатлону результаты Марен Хаммершмидт Доротея Вирер Елена Пидгрушная Селина Гаспарин Анаис Бескон Федерика Санфилиппо эстафета (жен) Моника Хойниш Тириль Экхофф Элиза Гаспарин Каролина Питон Марте Ульсбю-Ройселанн Ульяна Кайшева Франциска Пройс Ева Пускарчикова Анаис Шевалье Евгения Павлова Ханна Оберг Ванесса Хинц Аита Гаспарин Светлана Миронова Муна Брурссон Дениз Херманн Лиза Виттоцци Хло Шевалье Кинга Збилут (Миторай) Джессика Йислова Люция Харватова Жюстин Брезаз Лена Хекки Ирина Казакевич Ингрид Ланмарк Тандревольд Дарья Блашко Камила Жук Маркета Давидова Йоханна Скоттхайм Ирен Лардшнайдер Каролине Кноттен Эльвира Карин Оберг Биатлон

5 декабря в финском Контиолахти на втором этапе Кубка мира по биатлону пройдет женская эстафета. 

Кубок мира

2-й этап

Контиолахти, Финляндия

Эстафета 

Женщины

Начало – в 17.15 по московскому времени. Прямые трансляции – на ТК «Матч ТВ» и «Евроспорт»

Старт-лист

1. Норвегия (Каролине Кноттен, Тириль Экхофф, Ингрид Тандревольд, Марте Ульсбю-Ройселанн)

2. Швейцария (Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Аита Гаспарин, Лена Хекки)

3. Германия (Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Марен Хаммершмидт, Дениз Херманн)

4. Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Хло Шевалье, Жюстин Брезаз)

5. Швеция (Йоханна Скоттхайм, Муна Брурссон, Эльвира Карин Оберг, Ханна Оберг)

6. Украина (Дарья Блашко, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Елена Пидгрушная)

7. Россия (Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева)

8. Чехия (Джессика Йислова, Люция Харватова, Маркета Давидова, Ева Пускарчикова)

9. Италия (Лиза Виттоцци, Ирен Лардшнайдер, Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо)

10. Польша (Кинга Збилут, Моника Хойниш, Камила Жук, Каролина Питон)

Дата проведения
5 декабря, 17.15
Онлайн гонки

Этап 2, Контиолахти, Финляндия. Эстафета

Россия (№7): Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.

Норвегия (№1): Каролине Кноттен, Тириль Экхофф, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Марте Ульсбю-Ройселанн.

Германия (№3): Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Марен Хаммершмидт, Дениз Херманн.

Франция (№4): Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Хло Шевалье, Жюстин Брезаз.

Швеция (№5): Йоханна Скоттхайм, Муна Брурссон, Эльвира Карин Оберг, Ханна Оберг.

Украина (№6): Дарья Блашко, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Елена Пидгрушная.

Беларусь (№13): Динара Алимбекова, Ирина Кручинкина, Анна Сола, Елена Кручинкина.

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