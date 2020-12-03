Кубок мира (жен). Павлова, Казакевич, Миронова и Кайшева побегут за Россию в эстафете

5 декабря в финском Контиолахти на втором этапе Кубка мира по биатлону пройдет женская эстафета.

Кубок мира

2-й этап

Контиолахти, Финляндия

Эстафета

Женщины

Начало – в 17.15 по московскому времени. Прямые трансляции – на ТК «Матч ТВ» и «Евроспорт»

Старт-лист

1. Норвегия (Каролине Кноттен, Тириль Экхофф, Ингрид Тандревольд, Марте Ульсбю-Ройселанн)

2. Швейцария (Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Аита Гаспарин, Лена Хекки)

3. Германия (Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Марен Хаммершмидт, Дениз Херманн)

4. Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Хло Шевалье, Жюстин Брезаз)

5. Швеция (Йоханна Скоттхайм, Муна Брурссон, Эльвира Карин Оберг, Ханна Оберг)

6. Украина (Дарья Блашко, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Елена Пидгрушная)

7. Россия (Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева)

8. Чехия (Джессика Йислова, Люция Харватова, Маркета Давидова, Ева Пускарчикова)

9. Италия (Лиза Виттоцци, Ирен Лардшнайдер, Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо)

10. Польша (Кинга Збилут, Моника Хойниш, Камила Жук, Каролина Питон)

Дата проведения 5 декабря, 17.15

Россия (№7): Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.

Норвегия (№1): Каролине Кноттен, Тириль Экхофф, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Марте Ульсбю-Ройселанн.

Германия (№3): Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Марен Хаммершмидт, Дениз Херманн.

Франция (№4): Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Хло Шевалье, Жюстин Брезаз.

Швеция (№5): Йоханна Скоттхайм, Муна Брурссон, Эльвира Карин Оберг, Ханна Оберг.

Украина (№6): Дарья Блашко, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Елена Пидгрушная.

Беларусь (№13): Динара Алимбекова, Ирина Кручинкина, Анна Сола, Елена Кручинкина.