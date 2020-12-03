Логинов о 24-м месте в гонке преследования: «Потерял стрельбу. Не пойму, почему не могу отработать так, как умею»

Российский биатлонист прокомментировал выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Логинов допустил четыре промаха и финишировал 24-м.

«Достаточно ветреная погода, поэтому на пристрелке все понимали, что очень многое решит стрельба. Она у меня не получилась, потерял я стрельбу. Не пойму, почему не могу отработать так, как я умею.

Сейчас явно не моя стрельба. На трассе ощущения вполне нормальные, скорость постепенно приходит.

Контактные гонки тем и сложны, что у всех на трассе есть сильные отрезки: подъемы, равнины. Для меня было тяжеловато, что те участки, где я могу идти быстрее, мне приходилось немного втыкаться в кого-то.

Эстафета? Мне все равно, какой этап бежать. Главное, чтобы максимум для помощи команде. Усталости нет. Готовность не максимальная, но все приходит потихоньку», – сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».