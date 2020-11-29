Кубок мира. Гонка преследования. Тарьей Бо убежит первым, Йоханнес Бо – 3-м, Елисеев – 33-м, Логинов – 34-м

5 декабря в финском Контиолахти на втором этапе Кубка мира пройдет мужская гонка преследования. Россию представят Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Антон Бабиков.
- Дата проведения
- 5 декабря, 15.20
5 декабря в финском Контиолахти на втором этапе Кубка мира пройдет мужская гонка преследования. Россию представят Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Антон Бабиков.
|1
|Тарьей Бо
|2
|Арнд Пайффер
|3
|Йоханнес Бо
|4
|Беньямин Вегер
|5
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|6
|Яков Фак
|7
|Йоханнес Дале
|8
|Бенедикт Долль
|9
|Мартин Понсилуома
|10
|Михал Крчмарж
|11
|Фабьен Клод
|12
|Симон Дестье
|13
|Сергей Бочарников
|14
|Лукас Хофер
|15
|Ветле Шостад Кристиансен
|16
|Эрик Лессер
|17
|Феликс Лейтнер
|18
|Себастьян Самуэльссон
|19
|Максим Воробей
|20
|Артем Прима
|21
|Антонин Гигонна
|22
|Стурла Хольм Лагрейд
|23
|Жереми Финелю
|24
|Клемен Бауэр
|25
|Кристиан Гоу
|26
|Пеппе Фемлинг
|27
|Роман Реес
|28
|Йоханнес Кюн
|29
|Йеспер Нелин
|30
|Кентен Фийон-Майе
|31
|Теро Сеппяля
|32
|Тьерри Ланже
|33
|Матвей Елисеев
|34
|Александр Логинов
|35
|Антон Смольский
|36
|Дмитрий Пидручный
|37
|Юлиан Эберхард
|38
|Флоран Клод
|39
|Эмильен Жакелен
|40
|Владимир Илиев
|41
|Симон Эдер
|42
|Андрей Расторгуев
|43
|Калев Эрмитс
|44
|Джейк Браун
|45
|Давид Коматц
|46
|Эдуард Латыпов
|47
|Ондржей Моравец
|48
|Якуб Штвртецки
|49
|Кароль Домбровски
|50
|Гжегож Гузик
|51
|Шон Доэрти
|52
|Скотт Гоу
|53
|Адам Раннелс
|54
|Лукас Фрацшер
|55
|Антон Бабиков
|56
|Антон Синапов
|57
|Олли Хииденсало
|58
|Томаш Крупчик
|59
|Дмитрий Лазовский
|60
|Витаутас Строля