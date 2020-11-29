Кубок мира. Гонка преследования. Тарьей Бо убежит первым, Йоханнес Бо – 3-м, Елисеев – 33-м, Логинов – 34-м

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5 декабря в финском Контиолахти на втором этапе Кубка мира пройдет мужская гонка преследования. Россию представят Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Антон Бабиков

Дата проведения
5 декабря, 15.20
Онлайн гонки

Этап 2, Контиолахти, Финляндия. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Тарьей Бо
2  Арнд Пайффер
3  Йоханнес Бо
4  Беньямин Вегер
5  Эрленд Овренг Бьонтегорд
6  Яков Фак
7  Йоханнес Дале
8  Бенедикт Долль
9  Мартин Понсилуома
10  Михал Крчмарж
11  Фабьен Клод
12  Симон Дестье
13  Сергей Бочарников
14  Лукас Хофер
15  Ветле Шостад Кристиансен
16  Эрик Лессер
17  Феликс Лейтнер
18  Себастьян Самуэльссон
19  Максим Воробей
20  Артем Прима
21  Антонин Гигонна
22  Стурла Хольм Лагрейд
23  Жереми Финелю
24  Клемен Бауэр
25  Кристиан Гоу
26  Пеппе Фемлинг
27  Роман Реес
28  Йоханнес Кюн
29  Йеспер Нелин
30  Кентен Фийон-Майе
31  Теро Сеппяля
32  Тьерри Ланже
33  Матвей Елисеев
34  Александр Логинов
35  Антон Смольский
36  Дмитрий Пидручный
37  Юлиан Эберхард
38  Флоран Клод
39  Эмильен Жакелен
40  Владимир Илиев
41  Симон Эдер
42  Андрей Расторгуев
43  Калев Эрмитс
44  Джейк Браун
45  Давид Коматц
46  Эдуард Латыпов
47  Ондржей Моравец
48  Якуб Штвртецки
49  Кароль Домбровски
50  Гжегож Гузик
51  Шон Доэрти
52  Скотт Гоу
53  Адам Раннелс
54  Лукас Фрацшер
55  Антон Бабиков
56  Антон Синапов
57  Олли Хииденсало
58  Томаш Крупчик
59  Дмитрий Лазовский
60  Витаутас Строля

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