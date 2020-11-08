Чемпионат Германии. «Бавария» спасла матч с «РБ», «Айнтрахт» поделил очки с «Боруссией» Дортмунд

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10-й тур немецкой Бундеслиги начался с матча «Герта» – «Унион» (3:1).

В субботу дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Айнтрахтом» (1:1), «Боруссия» из Менхенгладбаха – с «Фрайбургом» (2:2), «Бавария» и «РБ Лейпциг» также завершили игру вничью (3:3).

В воскресенье «Байер» встречается с «Шальке».

Чемпионат Германии

10-й тур

Арминия – Майнц 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
5 декабря, 17.30, «Шюко-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 21 Притль, 2:0 – 31 Доан, 2:1 – 82 Штегер.
АрминияОртега, Брюннер, ван дер Хорн, Нильссон, Лукоки, Доан, Ябо (Фогльзаммер, 64), Притль, Хартель, Шипплок (Кордова, 79), Клос (Кунце, 86).
МайнцЦентнер, Хак, Ниакате, Сен-Жюст, Аарон Мартин (Онисиво, 58), Боэтиюс, Фернандеш (Штегер, 58), Баррейро (Кунде, 58), Буркардт, Квайсон, Матета.
Предупреждения:
Ниакате (49), Сен-Жюст (66), Шипплок (74), Хартель (85), Кунце (90).

 

Кельн – Вольфсбург 2:2 (2:1, 0:1)
Дата проведения
5 декабря, 17.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 18 Тильманн, 1:1 – 29 Арнольд, 2:1 – 43 Дуда, 2:2 – 47 Вегорст.
КельнХорн, Хорн, Борнаув, Честич, Вольф (Шмитц, 88), Якобс, Схири, Озджан (Дрекслер, 39), Реджбечай (Андерссон, 88), Дуда, Тильманн.
ВольфсбургКастельс, Брукс, Лакруа, Руссийон (Пауло Отавио, 76), Арнольд, Штеффен (Мармуш, 90), Шлагер, Брекало, Филипп (Гинчек, 68), Баку, Вегорст.
Предупреждение:
Пауло Отавио (90).

 

Айнтрахт Ф – Боруссия Д 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
5 декабря, 17.30, «Коммерцбанк-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Камада, 1:1 – 56 Рейна.
Айнтрахт ФТрапп, Абраам, Хинтереггер, Ндика, Дурм, Костич, Роде (Ильзанкер, 67), Соу, Камада, Баркок (Кор, 74), Андре Силва (Дост, 74).
Боруссия ДБюрки, Хуммельс, Загаду, Шульц, Джан, Витцель, Дауд (Мукоко, 46), Санчо, Рейна, Брандт (Беллингем, 74).
Предупреждения:
Ндика (41), Камада (46), Роде (60), Соу (64), Костич (82), Абраам (85), Джан (88).

 

Фрайбург – Боруссия М 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
5 декабря, 17.30, «Шварцвальд-Штадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 23 Эмболо, 1:1 – 32 Линхарт, 2:1 – 49, пенальти Грифо, 2:2 – 50 Плеа.
ФрайбургМюллер, Гульде, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шмид, Хефлер, Сантамария, Грифо (Тил, 83), Хелер (Шаллаи, 74), Демирович (Петерсен, 74).
Боруссия МЗоммер, Лайнер (Лазаро, 64), Гинтер, Вендт, Крамер, Штиндль, Закария (Бенеш, 53), Вольф (Тюрам, 65), Нойхаус, Плеа (Херрманн, 79), Эмболо.
Предупреждения:
Шлоттербек (25), Нойхаус (45), Плеа (76).

 

Бавария – РБ Лейпциг 3:3 (2:2, 1:1)
Дата проведения
5 декабря, 20.30, «Альянц-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 19 Нкунку, 1:1 – 30 Мусиала, 2:1 – 34 Мюллер, 2:2 – 36 Клюйверт, 2:3 – 48 Форсберг, 3:3 – 75 Мюллер.
БаварияНойер, Павар, Боатенг (Ричардс, 84), Зюле, Алаба, Хави Мартинес (Мусиала, 25), Горетцка, Мюллер, Левандовски, Коман (Дуглас Коста, 83), Сане (Гнабри, 64).
РБ ЛейпцигГулачи, Мукиеле (Ольмо, 72), Упамекано, Конате, Анхелиньо, Забитцер (Кампль, 72), Адамс, Айдара (Серлот, 77), Нкунку, Форсберг (Поульсен, 62), Клюйверт (Орбан, 78).
Предупреждение:
Мукиеле (51).

 

Вердер – Штутгарт
Дата проведения
6 декабря, 17.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика

 

Шальке – Байер
Дата проведения
6 декабря, 20.00, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Хоффенхайм – Аугсбург
Дата проведения
7 декабря, 22.30, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Герта – Унион Берлин 3:1 (0:1, 3:0)
Дата проведения
4 декабря, 22.30, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 20 Авонийи, 1:1 – 51 Пекарик, 2:1 – 74 Пионтек, 3:1 – 77 Пионтек.
ГертаШволов, Пекарик (Зефейк, 90), Боята, Торунарига, Платтенхардт, Штарк, Дарида (Пионтек, 46), Тузар (Дилросун, 46), Гендузи, Лукебакио (Миттельштедт, 85), Матеус Кунья (Лекки, 90).
Унион БерлинЛюте, Кнохе, Фридрих, Рюэрсон (Тойхерт, 82), Триммель (Бюльтер, 78), Ленц (Гиссельманн, 77), Андрих, Премель (Беккер, 82), Крузе, Ингвартсен, Авонийи (Грисбек, 54).
Предупреждения:
Триммель (35), Рюэрсон (52), Ленц (63), Матеус Кунья (84).
Удаление:
Андрих (23).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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