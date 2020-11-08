Чемпионат Германии. «Бавария» спасла матч с «РБ», «Айнтрахт» поделил очки с «Боруссией» Дортмунд

10-й тур немецкой Бундеслиги начался с матча «Герта» – «Унион» (3:1).
В субботу дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Айнтрахтом» (1:1), «Боруссия» из Менхенгладбаха – с «Фрайбургом» (2:2), «Бавария» и «РБ Лейпциг» также завершили игру вничью (3:3).
В воскресенье «Байер» встречается с «Шальке».
Чемпионат Германии
10-й тур
- Дата проведения
- 5 декабря, 17.30, «Шюко-Арена»
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Арминия –
Ортега, Брюннер, ван дер Хорн, Нильссон, Лукоки, Доан, Ябо (Фогльзаммер, 64), Притль, Хартель, Шипплок (Кордова, 79), Клос (Кунце, 86).
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Майнц –
Центнер, Хак, Ниакате, Сен-Жюст, Аарон Мартин (Онисиво, 58), Боэтиюс, Фернандеш (Штегер, 58), Баррейро (Кунде, 58), Буркардт, Квайсон, Матета.
- Дата проведения
- 5 декабря, 17.30, «РейнЭнергиШтадион»
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Кельн –
Хорн, Хорн, Борнаув, Честич, Вольф (Шмитц, 88), Якобс, Схири, Озджан (Дрекслер, 39), Реджбечай (Андерссон, 88), Дуда, Тильманн.
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Вольфсбург –
Кастельс, Брукс, Лакруа, Руссийон (Пауло Отавио, 76), Арнольд, Штеффен (Мармуш, 90), Шлагер, Брекало, Филипп (Гинчек, 68), Баку, Вегорст.
- Предупреждение:
- Пауло Отавио (90).
- Дата проведения
- 5 декабря, 17.30, «Коммерцбанк-Арена»
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Айнтрахт Ф –
Трапп, Абраам, Хинтереггер, Ндика, Дурм, Костич, Роде (Ильзанкер, 67), Соу, Камада, Баркок (Кор, 74), Андре Силва (Дост, 74).
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Боруссия Д –
Бюрки, Хуммельс, Загаду, Шульц, Джан, Витцель, Дауд (Мукоко, 46), Санчо, Рейна, Брандт (Беллингем, 74).
- Дата проведения
- 5 декабря, 17.30, «Шварцвальд-Штадион»
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Фрайбург –
Мюллер, Гульде, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шмид, Хефлер, Сантамария, Грифо (Тил, 83), Хелер (Шаллаи, 74), Демирович (Петерсен, 74).
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Боруссия М –
Зоммер, Лайнер (Лазаро, 64), Гинтер, Вендт, Крамер, Штиндль, Закария (Бенеш, 53), Вольф (Тюрам, 65), Нойхаус, Плеа (Херрманн, 79), Эмболо.
- Предупреждения:
- Шлоттербек (25), Нойхаус (45), Плеа (76).
- Дата проведения
- 5 декабря, 20.30, «Альянц-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 19 Нкунку, 1:1 – 30 Мусиала, 2:1 – 34 Мюллер, 2:2 – 36 Клюйверт, 2:3 – 48 Форсберг, 3:3 – 75 Мюллер.
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Бавария –
Нойер, Павар, Боатенг (Ричардс, 84), Зюле, Алаба, Хави Мартинес (Мусиала, 25), Горетцка, Мюллер, Левандовски, Коман (Дуглас Коста, 83), Сане (Гнабри, 64).
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РБ Лейпциг –
Гулачи, Мукиеле (Ольмо, 72), Упамекано, Конате, Анхелиньо, Забитцер (Кампль, 72), Адамс, Айдара (Серлот, 77), Нкунку, Форсберг (Поульсен, 62), Клюйверт (Орбан, 78).
- Предупреждение:
- Мукиеле (51).
- Дата проведения
- 6 декабря, 17.30, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 6 декабря, 20.00, «Фелтинс-Арена»
- Дата проведения
- 7 декабря, 22.30, «ПреЗеро-Арена»
- Дата проведения
- 4 декабря, 22.30, «Олимпияштадион»
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Герта –
Шволов, Пекарик (Зефейк, 90), Боята, Торунарига, Платтенхардт, Штарк, Дарида (Пионтек, 46), Тузар (Дилросун, 46), Гендузи, Лукебакио (Миттельштедт, 85), Матеус Кунья (Лекки, 90).
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Унион Берлин –
Люте, Кнохе, Фридрих, Рюэрсон (Тойхерт, 82), Триммель (Бюльтер, 78), Ленц (Гиссельманн, 77), Андрих, Премель (Беккер, 82), Крузе, Ингвартсен, Авонийи (Грисбек, 54).
- Предупреждения:
- Триммель (35), Рюэрсон (52), Ленц (63), Матеус Кунья (84).
- Удаление:
- Андрих (23).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.