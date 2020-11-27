«Реал Мадрид» прервал 3-матчевую серию без побед в Ла Лиге, одолев «Севилью» (1:0) благодаря автоголу Буну

В 12-м туре испанской Ла Лиги «Реал» выиграл у «Севильи» (1:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Единственный мяч забил в свои ворота голкипер «Севильи» Яссин Буну.
Таким образом, «Реал» прервал серию из трех матчей без побед в Ла Лиге: мадридцы ранее проиграли «Валенсии» (1:4) и «Алавесу» (1:2), а также сыграли вничью с «Вильярреалом» (1:1).
- Дата проведения
- 5 декабря, 18.15, «Рамон Санчес Писхуан»
- Гол:
- 0:1 – 55, автогол Буну.
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Севилья –
Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос (Идрисси, 80), Ракитич (Эн-Несири, 64), Алеиш Видаль, Фернандо, Жордан (Гудель, 64), Окампос, де Йонг (Сусо, 64), Мунир (Оливер Торрес, 46).
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Реал Мадрид –
Куртуа, Варан, Начо, Менди, Васкес, Модрич, Кроос, Родриго (Асенсио, 66), Каземиро, Винисиус Жуниор, Бензема.
- Предупреждения:
- Кроос (44), Модрич (60), Гудель (76), Винисиус Жуниор (89).