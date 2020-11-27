«Реал Мадрид» прервал 3-матчевую серию без побед в Ла Лиге, одолев «Севилью» (1:0) благодаря автоголу Буну

В 12-м туре испанской Ла Лиги «Реал» выиграл у «Севильи» (1:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный мяч забил в свои ворота голкипер «Севильи» Яссин Буну.

Таким образом, «Реал» прервал серию из трех матчей без побед в Ла Лиге: мадридцы ранее проиграли «Валенсии» (1:4) и «Алавесу» (1:2), а также сыграли вничью с «Вильярреалом» (1:1).

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