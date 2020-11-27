«Реал Мадрид» прервал 3-матчевую серию без побед в Ла Лиге, одолев «Севилью» (1:0) благодаря автоголу Буну

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига Sports.ru Футбол

В 12-м туре испанской Ла Лиги «Реал» выиграл у «Севильи» (1:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный мяч забил в свои ворота голкипер «Севильи» Яссин Буну.

Таким образом, «Реал» прервал серию из трех матчей без побед в Ла Лиге: мадридцы ранее проиграли «Валенсии» (1:4) и «Алавесу» (1:2), а также сыграли вничью с «Вильярреалом» (1:1).

Севилья – Реал Мадрид 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
5 декабря, 18.15, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 55, автогол Буну.
СевильяБуну, Навас, Кунде, Диего Карлос (Идрисси, 80), Ракитич (Эн-Несири, 64), Алеиш Видаль, Фернандо, Жордан (Гудель, 64), Окампос, де Йонг (Сусо, 64), Мунир (Оливер Торрес, 46).
Реал МадридКуртуа, Варан, Начо, Менди, Васкес, Модрич, Кроос, Родриго (Асенсио, 66), Каземиро, Винисиус Жуниор, Бензема.
Предупреждения:
Кроос (44), Модрич (60), Гудель (76), Винисиус Жуниор (89).

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