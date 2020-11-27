Куман об 1:2 с «Кадисом»: «Проиграли из-за ошибки, которую не ждешь от «Барсы». Огромный шаг назад в борьбе за титул»

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал поражение от «Кадиса» (1:2).

«Сложно объяснить это поражение. До этого мы провели хорошие матчи. В первом тайме мы были не слишком хороши. Во втором «Барса» играла лучше, но мы проиграли из-за ошибки, которую не ожидаешь от нашей команды. Невероятно.

Нельзя пропускать после такой подачи [аута]. Мы пропустили из-за нехватки концентрации. Настрой сегодня был не слишком хорошим, не только у защитников. Когда мы играем без мяча, нам не хватает агрессивности. Возможно, мы пропускаем из-за этого.

Это поражение – огромный шаг назад в борьбе за титул. Это разочаровывает, но придется с этим смириться. 12 очков отставания от такой сильной команды, как «Атлетико», – это много.

Впереди еще есть матчи, но если мы не изменим отношение к делу и не разберемся с нестабильной игрой на выезде, то больше нам будет нечего сказать», – заявил Куман.

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