Сергей Устюгов: «Переболел коронавирусом на сборе в октябре. Последствия настолько суровые, что не могу до конца прийти в себя»

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам выступил с заявлением по поводу состояния своего здоровья.

Устюгов не вошел в состав на первый этап Кубка мира в Руке, позднее стало известно, что он пропустит и следующий этап в Давосе.

«Дорогие друзья и болельщики лыжного спорта, прошу минуточку внимания!

Хотелось бы сделать небольшое обращение в связи со сложившейся ситуацией вокруг моей персоны и немного прояснить ключевые моменты, исключив недосказанность и различного рода кривотолки в отношении меня!

Дорогие друзья, если вкратце, то я переболел коронавирусом, находясь на сборе в итальянском Валь-Сеналесе во второй половине октября.

И, к сожалению, для моего организма, последствия данной болезни оказались довольно суровыми, настолько суровыми, что я даже на данный момент не могу до конца прийти в себя.

Организмы у всех разные, друзья, и реакция тоже разная, и так получилось, что мой организм переносит последствия этой пресловутой болезни таким образом.

Я пробовал начинать тренироваться в ноябре, потихоньку втягиваться, но все мои попытки были, к сожалению, тщетны, мой организм отказывался адекватно воспринимать предлагаемую нагрузку и каждый раз я сваливался в яму.

В итоге мы совместно с тренером решили сделать перерыв, пройти специальное обследование...

В данный момент я уже начал потихоньку тренироваться. И, слава Богу, мое состояние, хоть и маленькими шажками, но стабилизируется, надеюсь, что в ближайшем обозримом будущем я смогу присоединиться к команде и начать полноценно тренироваться», – написал Устюгов в инстаграме.

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