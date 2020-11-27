«Кадис» – «Барселона» – 2:1. Негредо снова вывел хозяев вперед. Онлайн-трансляция

В 12-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» играет с «Кадисом».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 5 декабря, 23.00, «Рамон де Карранса»
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Кадис –
Ледесма, Карселен, Эспино, Фали Хименес, Маркос Мауро (Алькала, 31), Бодижер, Йонссон (Аугусто Фернандес, 80), Алекс Фернандес, Искьердо (Алехо, 81), Переа (Адеканье, 80), Хименес (Негредо, 62).
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Барселона –
тер Стеген, Лангле, Альба, Дест (Тринкау, 77), Мингеса (Педри, 46), Бускетс (Пьянич, 78), Коутиньо (Дембеле, 46), де Йонг, Гризманн, Месси, Брэйтуэйт.