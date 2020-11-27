«Кадис» – «Барселона» – 2:1. Негредо снова вывел хозяев вперед. Онлайн-трансляция

Теги Барселона Ла Лига Sports.ru Кадис Футбол

В 12-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» играет с «Кадисом».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кадис – Барселона 2:1 (второй тайм)
Дата проведения
5 декабря, 23.00, «Рамон де Карранса»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Хименес, 1:1 – 57, автогол Алькала, 2:1 – 63 Негредо.
КадисЛедесма, Карселен, Эспино, Фали Хименес, Маркос Мауро (Алькала, 31), Бодижер, Йонссон (Аугусто Фернандес, 80), Алекс Фернандес, Искьердо (Алехо, 81), Переа (Адеканье, 80), Хименес (Негредо, 62).
Барселонатер Стеген, Лангле, Альба, Дест (Тринкау, 77), Мингеса (Педри, 46), Бускетс (Пьянич, 78), Коутиньо (Дембеле, 46), де Йонг, Гризманн, Месси, Брэйтуэйт.
Предупреждения:
Лангле (61), Альба (86).

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Соберите команду суперзвезд Лиги чемпионов и выигрывайте призы каждый тур

 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья