Трамп подписал антидопинговый закон, названный в честь Родченкова

Президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий привлекать к ответственности лиц, нарушивших антидопинговые правила на международных соревнованиях с участием американских спортсменов.

Ранее закон был одобрен Сенатом США.

Закон назван в честь информатора Всемирного антидопингового агентства ( ) Григория Родченкова, который рассказал о допинговой схеме, якобы существовавшей в России перед Сочи-2014.

Закон позволяет США добиваться судебного преследования за участие в допинговых сговорах на международных состязаниях с участием американских спортсменов. Наказание за преступление подразумевает штраф до 1 миллиона долларов и тюремное заключение до 10 лет.

Закон Родченкова нацелен на окружение спортсменов: тренеров, агентов, дилеров, менеджеров и представителей спортивного и государственного руководства. Это связано с тем, что спортсмены уже попадают под санкции WADA.

Закон Родченкова ворвался в спорт: до 10 лет тюрьмы и штраф до $1 млн участникам допинг-сговора, если они соревновались с американцами