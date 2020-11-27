Чемпионат Италии. «Интер» против «Болоньи», «Ювентус» одолел «Торино», «Лацио» в гостях победил «Специю»

В 10-м туре итальянской Серии А «Ювентус» вырвал победу у «Торино» (2:1), «Интер» играет с «Болоньей».
В воскресенье «Кротоне» примет «Наполи», «Сампдория» – «Милан».
В понедельник «Фиорентина» встретится с «Дженоа».
10-й тур
- Дата проведения
- 5 декабря, 17.00, «Дино Мануцци»
- Голы:
- 0:1 – 15 Иммобиле, 0:2 – 33 Милинкович-Савич, 1:2 – 64 Нзола.
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Специя –
Проведель, Терци, Бастони (Маркицца, 46), Шабо, Феррер, Риччи, Джаси, Эстевес (Пикколи, 90), Маджоре (Дейола, 65), Фариас (Агудело, 65), Нзола (Мастину, 90).
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Лацио –
Рейна, Раду, Ачерби, Лаццари, Луис Фелипе (Худт, 89), Лейва (Эскаланте, 74), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 59), Милинкович-Савич (Пароло, 74), Марушич, Перейра, Иммобиле (Кайседо, 59).
- Предупреждения:
- Бастони (23), Терци (31), Риччи (82), Акпа-Акпро (84).
- Дата проведения
- 5 декабря, 20.00, «Альянц Стэдиум»
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Ювентус –
Шченсны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Данило (Алекс Сандро, 71), Кулусевски (Рэмзи, 57), Бентанкур, Рабьо (Маккенни, 71), Кьеза, Дибала (Бернардески, 90), Роналду.
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Торино –
Сиригу, Войнович, Нкулу, Родригес, Синго, Мейте, Ринкон, Линетти (Сегре, 90), Ансальди (Бонаццоли, 90), Дзадза (Лукич, 75), Белотти.
- Предупреждения:
- Кулусевски (51), Войнович (70), де Лигт (72), Лукич (76), Куадрадо (90), Бонаццоли (90).
- Удаление:
- Пинсольо (90).
- Дата проведения
- 5 декабря, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Ханданович, де Врей, Шкриньяр, Бастони (Д`Амброзио, 83), Хакими (Дармиан, 71), Брозович, Гальярдини, Видаль (Барелла, 71), Перишич, Санчес (Эриксен, 90), Лукаку (Мартинес, 71).
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Болонья –
Скорупски, де Сильвестри, Томиясу, Ларангейра, Хики (Хайлоти, 63), Сванберг (Виньято, 63), Медель (Домингес, 63), Сориано, Схаутен, Паласио (Вергани, 79), Барроу (Рабби, 79).
- Предупреждения:
- Хики (54), Хакими (66), Ларангейра (74).
- Дата проведения
- 6 декабря, 14.30, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 6 декабря, 17.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 6 декабря, 17.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 6 декабря, 17.00, «Эннио Тардини»
- Дата проведения
- 6 декабря, 20.00, «Эцио Шида»
- Дата проведения
- 6 декабря, 22.45, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 7 декабря, 22.45, «Артемио Франки»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.