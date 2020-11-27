Чемпионат Италии. «Интер» против «Болоньи», «Ювентус» одолел «Торино», «Лацио» в гостях победил «Специю»

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В 10-м туре итальянской Серии А «Ювентус» вырвал победу у «Торино» (2:1), «Интер» играет с «Болоньей».

В воскресенье «Кротоне» примет «Наполи», «Сампдория»«Милан».

В понедельник «Фиорентина» встретится с «Дженоа».

Чемпионат Италии

10-й тур

Специя – Лацио 1:2 (0:2, 1:0)
Дата проведения
5 декабря, 17.00, «Дино Мануцци»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 15 Иммобиле, 0:2 – 33 Милинкович-Савич, 1:2 – 64 Нзола.
СпецияПроведель, Терци, Бастони (Маркицца, 46), Шабо, Феррер, Риччи, Джаси, Эстевес (Пикколи, 90), Маджоре (Дейола, 65), Фариас (Агудело, 65), Нзола (Мастину, 90).
ЛациоРейна, Раду, Ачерби, Лаццари, Луис Фелипе (Худт, 89), Лейва (Эскаланте, 74), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 59), Милинкович-Савич (Пароло, 74), Марушич, Перейра, Иммобиле (Кайседо, 59).
Предупреждения:
Бастони (23), Терци (31), Риччи (82), Акпа-Акпро (84).

 

Ювентус – Торино 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
5 декабря, 20.00, «Альянц Стэдиум»
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Голы:
0:1 – Нкулу, 1:1 – 77 Маккенни, 2:1 – 89 Бонуччи.
ЮвентусШченсны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Данило (Алекс Сандро, 71), Кулусевски (Рэмзи, 57), Бентанкур, Рабьо (Маккенни, 71), Кьеза, Дибала (Бернардески, 90), Роналду.
ТориноСиригу, Войнович, Нкулу, Родригес, Синго, Мейте, Ринкон, Линетти (Сегре, 90), Ансальди (Бонаццоли, 90), Дзадза (Лукич, 75), Белотти.
Предупреждения:
Кулусевски (51), Войнович (70), де Лигт (72), Лукич (76), Куадрадо (90), Бонаццоли (90).
Удаление:
Пинсольо (90).

 

Интер – Болонья 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
5 декабря, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 16 Лукаку, 2:0 – 45 Хакими, 2:1 – 67 Виньято, 3:1 – 70 Хакими.
ИнтерХанданович, де Врей, Шкриньяр, Бастони (Д`Амброзио, 83), Хакими (Дармиан, 71), Брозович, Гальярдини, Видаль (Барелла, 71), Перишич, Санчес (Эриксен, 90), Лукаку (Мартинес, 71).
БолоньяСкорупски, де Сильвестри, Томиясу, Ларангейра, Хики (Хайлоти, 63), Сванберг (Виньято, 63), Медель (Домингес, 63), Сориано, Схаутен, Паласио (Вергани, 79), Барроу (Рабби, 79).
Предупреждения:
Хики (54), Хакими (66), Ларангейра (74).

 

Верона – Кальяри
Дата проведения
6 декабря, 14.30, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика

 

Удинезе – Аталанта
Дата проведения
6 декабря, 17.00, «Фриули»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Рома – Сассуоло
Дата проведения
6 декабря, 17.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Парма – Беневенто
Дата проведения
6 декабря, 17.00, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика

 

Кротоне – Наполи
Дата проведения
6 декабря, 20.00, «Эцио Шида»
превью матча онлайн статистика

 

Сампдория – Милан
Дата проведения
6 декабря, 22.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Фиорентина – Дженоа
Дата проведения
7 декабря, 22.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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