«Убийца с детским лицом». Рыжиков о судье Васильеве после матча со «Спартаком» (1:5)

Вратарь «Тамбова» после разгромного поражения от «Спартака» (1:5) высказался о судье Станислава Васильева.

– Какие претензии к судье?

– Никаких претензий. Просто убийца с детским лицом. Какие претензии? 1:5 проиграли.

– При счете 1:5 трудно быть недовольным судейством.

– Я об этом и говорю.

– Этот резонансный момент, который был в предыдущем матче, потому что много критики в ваш адрес было после дальнего удара.

– Я вас умоляю. Я критику не видел.

– Если переезд будет, для вас это будет спасением?

– Когда будет, тогда об этом и поговорим.

– Что вас сейчас мотивирует, вы все-таки отец?

– Футбол мотивирует, – ответил Рыжиков.

Половина «Тамбова» бойкотировала матч со «Спартаком»: получили 1:5 (хотя бились полтора тайма), сыграли почти без замен

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