«Убийца с детским лицом». Рыжиков о судье Васильеве после матча со «Спартаком» (1:5)

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков после разгромного поражения от «Спартака» (1:5) высказался о судье Станислава Васильева.
– Какие претензии к судье?
– Никаких претензий. Просто убийца с детским лицом. Какие претензии? 1:5 проиграли.
– При счете 1:5 трудно быть недовольным судейством.
– Я об этом и говорю.
– Этот резонансный момент, который был в предыдущем матче, потому что много критики в ваш адрес было после дальнего удара.
– Я вас умоляю. Я критику не видел.
– Если переезд будет, для вас это будет спасением?
– Когда будет, тогда об этом и поговорим.
– Что вас сейчас мотивирует, вы все-таки отец?
– Футбол мотивирует, – ответил Рыжиков.
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