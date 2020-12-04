Губерниев сравнил отказ Павловой и Кайшевой от интервью с древнегреческой пьесой «Лисистрата». В ней женщины отказывали мужьям в исполнении супружеского долга

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, что российские биатлонистки не дали интервью в прямом эфире после эстафеты на этапе Кубка мира в Контиолахти.

От общения в эфире отказались Евгения Павлова и . После спринта в Контиолахти Павлова сказала в интервью, что журналист «Матч ТВ» Дмитрий Занин «давит на нее».

Кайшева не дает интервью «Матч ТВ» с 29 ноября – тогда она в эфире телеканала сказала, что «не ставила в этом сезоне никаких целей», после чего столкнулась с критикой со стороны Губерниева.

«Друзья, Павлова и Кайшева – самые настоящие биатлонные Лисистраты», – написал Губерниев.

Комментатор ссылается на одноименную древнегреческую пьесу Аристофана. Ее героиня – афинянка Лисистрата – призывает женщин отказывать мужьям в исполнении супружеского долга, чтобы прекратить постоянные войны.

Евгения Павлова, почти плача, много раз сказала в эфире «мне некомфортно» и «не понимаю, что происходит». Мы узнали, что она имела в виду

Дмитрий Губерниев: «Прибалдел от интервью Кайшевой, которая никаких целей себе не ставит. Зачем заниматься спортом, если не хочешь стать лучшим?»