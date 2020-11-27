«Челси» продлил серию без поражений в основное время до 16 матчей, обыграв «Лидс» (3:1). Следующий – «Краснодар»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Лидс Sports.ru Краснодар Оливье Жиру Курт Зума Патрик Бэмфорд Кристиан Пулишич Футбол

В 11-м туре АПЛ «Челси» дома обыграл «Лидс» (3:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Голами за лондонцев отметились форвард Оливье Жиру, защитник Курт Зума и хавбек Кристиан Пулишич. В составе «Лидса» отличился нападающий Патрик Бэмфорд.

«Челси» не проигрывает в основное время 16 матчей подряд: 10 побед и 6 ничьих (в матче Кубка лиги с «Тоттенхэмом» команда Лэмпарда уступила по пенальти). Следующая встреча – с «Краснодаром» в Лиге чемпионов.

Челси – Лидс 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
5 декабря, 23.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Бэмфорд, 1:1 – 27 Жиру, 2:1 – 61 Зума, 3:1 – 90 Пулишич.
ЧелсиМенди, Джеймс, Зума, Чилуэлл, Тиаго Силва, Хавертц (Ковачич, 67), Канте, Маунт, Зиеш (Пулишич, 30), Вернер, Жиру (Абрахам, 79).
ЛидсМелье, Даллас, Эйлинг, Купер, Кох (Льоренте, 9), Харрисон (Поведа, 57), Клих, Рафинья, Филлипс, Алиоски (Родриго, 69), Бэмфорд.
Предупреждения:
Льоренте (74), Рафинья (90).

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