«Челси» продлил серию без поражений в основное время до 16 матчей, обыграв «Лидс» (3:1). Следующий – «Краснодар»

В 11-м туре АПЛ «Челси» дома обыграл «Лидс» (3:1).

.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Голами за лондонцев отметились форвард , защитник и хавбек . В составе «Лидса» отличился нападающий Патрик Бэмфорд.

«Челси» не проигрывает в основное время 16 матчей подряд: 10 побед и 6 ничьих (в матче Кубка лиги с «Тоттенхэмом» команда Лэмпарда уступила по пенальти). Следующая встреча – с в Лиге чемпионов.

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