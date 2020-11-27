«Челси» продлил серию без поражений в основное время до 16 матчей, обыграв «Лидс» (3:1). Следующий – «Краснодар»

В 11-м туре АПЛ «Челси» дома обыграл «Лидс» (3:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Голами за лондонцев отметились форвард Оливье Жиру, защитник Курт Зума и хавбек Кристиан Пулишич. В составе «Лидса» отличился нападающий Патрик Бэмфорд.
«Челси» не проигрывает в основное время 16 матчей подряд: 10 побед и 6 ничьих (в матче Кубка лиги с «Тоттенхэмом» команда Лэмпарда уступила по пенальти). Следующая встреча – с «Краснодаром» в Лиге чемпионов.
- Дата проведения
- 5 декабря, 23.00, «Стэмфорд Бридж»
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Челси –
Менди, Джеймс, Зума, Чилуэлл, Тиаго Силва, Хавертц (Ковачич, 67), Канте, Маунт, Зиеш (Пулишич, 30), Вернер, Жиру (Абрахам, 79).
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Лидс –
Мелье, Даллас, Эйлинг, Купер, Кох (Льоренте, 9), Харрисон (Поведа, 57), Клих, Рафинья, Филлипс, Алиоски (Родриго, 69), Бэмфорд.