«Тамбов» может сняться с РПЛ зимой («Чемпионат»)

«Тамбов» зимой может сняться с , сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Тамбов точно доиграет оставшиеся в декабре матчи, но в зимний перерыв может сняться с РПЛ. Главная причина в том, что руководство Тамбовской области не исполняет обязательства перед клубом. Нет понимания, почему руководство не реагирует на проблемы», – сказал источник.

Напомним, «Тамбов» испытывает финансовые проблемы, перед многими футболистами есть долги по зарплате. Из-за этого некоторые игроки бойкотировали матч 17-го тура со «Спартаком» (1:5).

Пол-«Тамбова» бойкотировали матч со «Спартаком»: получили 1:5 (хотя бились полтора тайма), сыграли почти без замен