Медведев взял титул и установил рекорд итогового турнира, ЦСКА выиграл первый круг РПЛ, «Ливерпуль» вынес «Лестер», Златан сделал дубль и травмировался и другие новости утра

1. Даниил Медведев триумфально завершил сезон, победив на итоговом турнире – в финале был обыгран Доминик Тим. Это крупнейший титул в карьере российского теннисиста, который также стал первым, кому удалось обыграть всех представителей топ-3 на итоговом. Теперь ждем шлемы!

2. ЦСКА выиграл первый круг РПЛ, несмотря на осечку в матче с «Сочи». Прервалась 5-матчевая победная серия армейцев, но при этом у команды Гончаренко лучшая игра в обороне в лиге. Неприятной новостью стали сомнительные тесты на ковид у Дзагоева, Кучаева, Карпова и Васина, а вот Дивеев отыграл полный матч после травмы, полученной в сборной.

«Ростов» обыграл «Рубин» в гостях и первую половину сезона завершил на 5-м месте, что очень обрадовало Валерия Карпина. Казанцы проиграли третий матч подряд – при Слуцком такое случилось впервые.

«Ротор» впервые не проиграл на своем поле (в 15-м туре!), что, впрочем, не помогло команде выбраться из зоны вылета.

3. «Ливерпуль» разгромил «Лестер» (3:0) и поднялся на 2-е место – «Тоттенхэм» впереди лишь по разнице мячей. Жота крут, но и без травмы опять не обошлось. «Красные» выдали рекордную серию по числу игр без поражений на «Энфилде».

«Арсенал» сыграл вничью с «Лидсом». Лондонцев подвел своим нелепым удалением Пепе, Микель Артета назвал поступок игрока просто неприемлемым. У «канониров» очень большие проблемы с игрой в атаке.

Все результаты дня в АПЛ смотрите здесь.

4. Великий Златан продолжает тащить «Милан» – его дубль принес команде победу над «Наполи». Ибра обошел Роналду в гонке бомбардиров (10 голов в 6 матчах) и взобрался на 8-е место в рейтинге снайперов топ-5 лиг за всю историю. Во втором тайме швед получил травму – скрестим пальцы, что ничего серьезного.

«Интер» одержал волевую победу над «Торино», но игра команды не убедила ни Ромелу Лукаку, ни Антонио Конте. Остальные результаты – здесь.

5. После победы «Майнца» над «Фрайбургом» «Шальке» опустился на последнее место в Бундеслиге. Команда не побеждает больше 10 месяцев.

6. В США игрока из России отстранили от матчей из-за отказа вставать на колено. Да и вообще жизнь за океаном у него веселая.

7. Жерар Пике пропустит до пяти месяцев из-за травмы крестообразной связки. Также «Барса» на два месяца потеряла Серджи Роберто.

8. Большунов, Ретивых, Непряева, Ступак выступят на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке, Устюгов не попал в состав.

9. В КХЛ «Металлург», проиграв «Северстали», потерпел седьмое поражение в девяти последних матчах. Команда забила 6 голов после 190 бросков в последних 5 матчах, Илья Воробьев признал проблемы «Магнитки» с реализацией.

«Динамо» победило «Трактор», прервав победную серию челябинцев, Вадим Шипачев набрал 600-е очко в КХЛ. Результаты игрового дня – здесь.

10. Атакующий защитник «Юты» Донован Митчелл подпишет максимальное продление контракта – 195 млн за 5 лет.

11. Бой Яна и Стерлинга на UFC 256 отменен. Причина пока неизвестна, есть две версии.

12. Жена Валерия Буре ответила на критику фото с рукой мужа на ее груди.

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