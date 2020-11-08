«Арсенал» забил 1 гол в 5 последних матчах АПЛ

«Арсенал» удержал ничейный результат в матче 9-го тура АПЛ с «Лидсом» (0:0), несмотря на то, что с 51-й минуты играл в меньшинстве.
Команда Микеля Артеты лишь один раз забила в пяти последних матчах АПЛ. Это произошло в игре с «Манчестер Юнайтед» (1:0). В матчах против «Астон Виллы» (0:3), «Лестера» (0:1) и «Манчестер Сити» (0:1) «канониры» отличиться не сумели.
В следующем туре чемпионата «Арсенал» сыграет против «Вулверхэмптона».
Лондонский клуб занимает текущее 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 13 очков после 9 матчей.