Медведев – первый теннисист, обыгравший всех представителей топ-3 на итоговом турнире

Четвертая ракетка мира , в финале итогового турнира ATP обыгравший (4:6, 7:6, 6:4), второй год подряд завершает сезон в топ-5 рейтинга.

24-летний Медведев – второй в истории чемпион ATP Finals, выигравший титул спустя год после всех поражений на дебютном итоговом. Первым это сделал в 2008 году.

Также Медведев первым обыграл на одном итоговом всех представителей топ-3. На групповом этапе он победил №1 Джоковича, в полуфинале №2 Надаля, теперь – №3 Тима. До него только трем игрокам в истории ATP-тура (т. е. с 1990 года) удавалось победить всех из первой тройки на одном турнире: (Мадрид, 2007), Джоковичу (Монреаль, 2007) и (Стокгольм, 1994).

Медведев выиграл итоговый турнир! Был лучше и Джоковича, и Надаля, и Тима

У Медведева ничего не выходит с первого раза. В прошлом году он провалил итоговый, а сегодня выиграл титул