«Ростов» обыграл «Рубин» в гостях (2:0) и идет 5-м в РПЛ после первого круга

В 15-м туре РПЛ «Ростов» одержал гостевую победу над «Рубином» (2:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Команда Валерия Карпина занимает 5-е место в турнирной таблице после первого круга, набрав 26 очков в 15 играх.
Казанцы проиграли третий матч подряд во всех турнирах и идут десятыми в РПЛ с 21 очком.
- Дата проведения
- 22 ноября, 19.00, «Ак Барс Арена»
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Рубин –
Дюпин, Зотов, Бегич, Самошников (Меркулов, 83), Евтич (Коновалов, 68), Макаров, Бакаев (Климов, 84), Шатов, Зуев (Косарев, 58), Абильгор, Тарасов.
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Ростов –
Песьяков, Алеэсами (Поярков, 63), Осипенко, Терентьев, Павловец, Тугарев (Альмквист, 62), Еременко (Гигович, 63), Норманн, Байрамян, Хасимото (Глебов, 25), Полоз.