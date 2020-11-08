«Ростов» обыграл «Рубин» в гостях (2:0) и идет 5-м в РПЛ после первого круга

Теги Ростов Рубин премьер-лига Россия Sports.ru Футбол

В 15-м туре РПЛ «Ростов» одержал гостевую победу над «Рубином» (2:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Валерия Карпина занимает 5-е место в турнирной таблице после первого круга, набрав 26 очков в 15 играх.

Казанцы проиграли третий матч подряд во всех турнирах и идут десятыми в РПЛ с 21 очком.

Рубин – Ростов 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
22 ноября, 19.00, «Ак Барс Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 55 Байрамян, 0:2 – 76 Байрамян.
РубинДюпин, Зотов, Бегич, Самошников (Меркулов, 83), Евтич (Коновалов, 68), Макаров, Бакаев (Климов, 84), Шатов, Зуев (Косарев, 58), Абильгор, Тарасов.
РостовПесьяков, Алеэсами (Поярков, 63), Осипенко, Терентьев, Павловец, Тугарев (Альмквист, 62), Еременко (Гигович, 63), Норманн, Байрамян, Хасимото (Глебов, 25), Полоз.
Предупреждения:
Алеэсами (15), Норманн (31), Бакаев (34), Макаров (70).

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