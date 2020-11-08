«Ростов» обыграл «Рубин» в гостях (2:0) и идет 5-м в РПЛ после первого круга

В 15-м туре РПЛ одержал гостевую победу над «Рубином» (2:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Валерия Карпина занимает 5-е место в турнирной таблице после первого круга, набрав 26 очков в 15 играх.

Казанцы проиграли третий матч подряд во всех турнирах и идут десятыми в РПЛ с 21 очком.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ