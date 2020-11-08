ЦСКА пропустил 11 голов в 1-м круге РПЛ. Меньше всех в лиге

ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» (1:1) в 15-м туре РПЛ.

В матчах 1-го круга российского чемпионата команда Виктора Гончаренко пропустила 11 мячей. Это лучший показатель в лиге. Московский клуб сыграл на ноль в 6 матчах чемпионата.

Второе и третье места по числу пропущенных голов делят «Зенит» и (по 12), «Спартак» и пропустили по 16 голов.

и , пропустившим по 15 мячей, еще предстоит провести матчи 15-го тура.

ЦСКА выиграл первый круг РПЛ, «Зенит» – 2-й, «Спартак» – 3-й