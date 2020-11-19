Бой Яна и Стерлинга на UFC 256 отменен. У россиянина проблемы с визой или травма

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Бой чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна с претендентом Алджамейном Стерлингом отменен.

Поединок должен был пройти 13 декабря на UFC 256.

По информации «Вестник ММА», точная причина отмены поединка неизвестна.

Есть две версии – проблемы с визой у Яна или травма у него же.

Бой Ян – Стерлинг может быть перенесен на UFC 258, который пройдет 13 февраля.

Федор Емельяненко про Петра Яна: «Не люблю, когда боец начинает больше говорить языком, чем доказывать делом в ринге»

Алджамейн Стерлинг: «Применим в Петру Яну подход Хабиба. Будем затягивать его в глубокие воды»

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