Артета об удалении Пепе: «Это недопустимо на таком уровне. Неприемлемо. Он подвел команду»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета резко высказался об удалении вингера «канониров» Николя Пепе в матче 9-го тура АПЛ против «Лидса» (0:0).
«Мы взяли очко. Я никогда не буду доволен ничьей, но, учитывая обстоятельства, мы принимаем этот результат и движемся дальше.
Игра вдесятером – это трудно. Мне очень понравился характер команды, который проявился после того, как Пепе подвел ее. Мы делали то, что должны были. У нас возник момент или два, реализовав которые, мы могли победить. Но удаление очень осложнило ситуацию».
О красной карточке Пепе
«Это неприемлемо. Неприемлемо. Это недопустимо, когда ты выступаешь на таком уровне», – сказал Артета.
Хавбек «Арсенала» Пепе боднул игрока «Лидса» и был удален после ВАР