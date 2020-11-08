Артета об удалении Пепе: «Это недопустимо на таком уровне. Неприемлемо. Он подвел команду»

Главный тренер «Арсенала» резко высказался об удалении вингера «канониров» в матче 9-го тура против «Лидса» (0:0).

«Мы взяли очко. Я никогда не буду доволен ничьей, но, учитывая обстоятельства, мы принимаем этот результат и движемся дальше.

Игра вдесятером – это трудно. Мне очень понравился характер команды, который проявился после того, как Пепе подвел ее. Мы делали то, что должны были. У нас возник момент или два, реализовав которые, мы могли победить. Но удаление очень осложнило ситуацию».

О красной карточке Пепе

«Это неприемлемо. Неприемлемо. Это недопустимо, когда ты выступаешь на таком уровне», – сказал Артета.

Хавбек «Арсенала» Пепе боднул игрока «Лидса» и был удален после ВАР