Чемпионат Германии. Дортмундская «Боруссия» забила 5 мячей «Герте», «Бавария» не победила «Вердер», «Лейпциг» – «Айнтрахт»

В 8-м туре немецкой Бундеслиги «Бавария» и «Вердер» поделили очки (1:1), «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1), дортмундская «Боруссия» разнесла «Герту» (5:2).
Чемпионат Германии
8-й тур
- Дата проведения
- 21 ноября, 17.30, «ПреЗеро-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 16 Баумгартнер, 1:1 – 18 Гонсалес, 1:2 – 27 Вамангитука, 2:2 – 47 Сессеньон, 3:2 – 71, пенальти Крамарич, 3:3 – 90 Кемпф.
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Хоффенхайм –
Бауманн, Бебу, Пош, Нордтвейт, Акпогума, Сессеньон, Гриллич (Гачинович, 76), Самассеку, Гайгер, Баумгартнер (Клаусс, 86), Крамарич (Байер, 90).
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Штутгарт –
Кобель, Штенцель (Клемент, 75), Антон, Кемпф, Кулибали (Соса, 59), Эндо, Мангаля, Вамангитука, Кастро (Ферстер, 75), Дидави (Климович, 59), Гонсалес (Калайджич, 32).
- Дата проведения
- 21 ноября, 17.30, «Боруссия-Парк»
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Боруссия М –
Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт, Крамер, Нойхаус (Закария, 89), Херрманн (Лазаро, 67), Штиндль (Тюрам, 78), Вольф, Эмболо.
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Аугсбург –
Гикевич, Гумны (Фрамбергер, 54), Гауэлеу, Удуохай, Яго, Калиджури, Хедира, Штробль, Варгас (Рихтер, 82), Финнбогасон (Хан, 65), Нидерлехнер (Грегорич, 65).
- Предупреждения:
- Хедира (38), Фрамбергер (62), Гауэлеу (65), Тюрам (90).
- Удаление:
- Фрамбергер (66).
- Дата проведения
- 21 ноября, 17.30, «Альянц-Арена»
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Бавария –
Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Люка Эрнандес (Горетцка, 19), Хави Мартинес, Коман (Гнабри, 63), Мюллер, Мусиала (Шупо-Мотинг, 63), Дуглас Коста (Сане, 63), Левандовски.
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Вердер –
Павленка, Гросс, Топрак, Фридль, Гебре Селассие, Эггештайн, Мевальд (Мбом, 72), Аугустинссон, Битенкур (Агу, 66), Рашица (Чонг, 90), Сарджент.
- Предупреждения:
- Павар (15), Битенкур (32), Аугустинссон (43), Павленка (90).
- Дата проведения
- 21 ноября, 17.30, «Шюко-Арена»
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Арминия –
Ортега, Брюннер, Пипер, ван дер Хорн, Лукоки, Притль, Доан, Зойферт (Кунце, 80), Хартель (Фогльзаммер, 90), Ябо (Суку, 80), Клос (Шипплок, 63).
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Байер –
Градецки, Бендер (Вайзер, 46), Та, Бендер (Драгович, 50), Синкгравен, Виртц, Баумгартлингер, Амири (Демирбай, 80), Бэйли, Аларио (Шик, 68), Диаби (Бельараби, 80).
- Предупреждение:
- Драгович (65).
- Дата проведения
- 21 ноября, 17.30, «Фелтинс-Арена»
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Шальке –
Реннов, Тиав, Стамбули (Скрибски, 46), Настасич, Маскарель, Людевиг, Очипка, Сердар (Бенталеб, 77), Харит (Раман, 39), Пасиенсия (Кутуджу, 77), Ут.
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Вольфсбург –
Кастельс, Баку, Лакруа, Брукс, Руссийон, Шлагер, Арнольд, Брекало (Клаус, 80), Мехмеди (Филипп, 89), Штеффен (Жоао Виктор, 74), Вегорст (Бялек, 89).
- Предупреждение:
- Шлагер (86).
- Дата проведения
- 21 ноября, 20.30, «Коммерцбанк-Арена»
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Айнтрахт Ф –
Трапп, Дурм, Абраам, Хинтереггер, Ндика, Костич, Камада (Кор, 63), Ильзанкер, Соу, Баркок, Андре Силва (Дост, 79).
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РБ Лейпциг –
Гулачи, Адамс, Конате, Упамекано (Орбан, 46), Анхелиньо, Забитцер, Кампль, Айдара, Ольмо (Форсберг, 46), Нкунку (Клюйверт, 72), Серлот (Поульсен, 46).
- Дата проведения
- 21 ноября, 22.30, «Олимпияштадион»
- Голы:
- 1:0 – 33 Матеус Кунья, 1:1 – 47 Холанд, 1:2 – 49 Холанд, 1:3 – 62 Холанд, 1:4 – 70 Геррейру, 1:5 – 79 Холанд, 2:5 – 79, пенальти Матеус Кунья.
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Герта –
Шволов, Пекарик (Миттельштедт, 85), Альдерете, Платтенхардт (Зефейк, 85), Штарк, Гендузи, Дарида (Левен, 76), Лукебакио (Лекки, 75), Боята, Пионтек (Нганкам, 76), Матеус Кунья.
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Боруссия Д –
Бюрки, Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру (Шульц, 85), Дауд (Беллингем, 62), Джан (Пишчек, 76), Брандт, Витцель, Ройс (Рейна, 77), Холанд (Мукоко, 85).
- Предупреждения:
- Геррейру (10), Матеус Кунья (61).
- Дата проведения
- 22 ноября, 17.30, «Шварцвальд-Штадион»
- Дата проведения
- 22 ноября, 20.00, «РейнЭнергиШтадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.