Чемпионат Германии. Дортмундская «Боруссия» забила 5 мячей «Герте», «Бавария» не победила «Вердер», «Лейпциг» – «Айнтрахт»

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В 8-м туре немецкой Бундеслиги «Бавария» и «Вердер» поделили очки (1:1), «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1), дортмундская «Боруссия» разнесла «Герту» (5:2).

Чемпионат Германии

8-й тур

Хоффенхайм – Штутгарт 3:3 (1:2, 2:1)
Дата проведения
21 ноября, 17.30, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 16 Баумгартнер, 1:1 – 18 Гонсалес, 1:2 – 27 Вамангитука, 2:2 – 47 Сессеньон, 3:2 – 71, пенальти Крамарич, 3:3 – 90 Кемпф.
ХоффенхаймБауманн, Бебу, Пош, Нордтвейт, Акпогума, Сессеньон, Гриллич (Гачинович, 76), Самассеку, Гайгер, Баумгартнер (Клаусс, 86), Крамарич (Байер, 90).
ШтутгартКобель, Штенцель (Клемент, 75), Антон, Кемпф, Кулибали (Соса, 59), Эндо, Мангаля, Вамангитука, Кастро (Ферстер, 75), Дидави (Климович, 59), Гонсалес (Калайджич, 32).
Предупреждения:
Сессеньон (4), Кастро (30), Пош (77), Кемпф (89), Гайгер (90).

 

Боруссия М – Аугсбург 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
21 ноября, 17.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Нойхаус, 1:1 – 88 Калиджури.
Боруссия МЗоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт, Крамер, Нойхаус (Закария, 89), Херрманн (Лазаро, 67), Штиндль (Тюрам, 78), Вольф, Эмболо.
АугсбургГикевич, Гумны (Фрамбергер, 54), Гауэлеу, Удуохай, Яго, Калиджури, Хедира, Штробль, Варгас (Рихтер, 82), Финнбогасон (Хан, 65), Нидерлехнер (Грегорич, 65).
Предупреждения:
Хедира (38), Фрамбергер (62), Гауэлеу (65), Тюрам (90).
Удаление:
Фрамбергер (66).

 

Бавария – Вердер 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
21 ноября, 17.30, «Альянц-Арена»
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Голы:
0:1 – 45 Эггештайн, 1:1 – 62 Коман.
БаварияНойер, Павар, Боатенг, Алаба, Люка Эрнандес (Горетцка, 19), Хави Мартинес, Коман (Гнабри, 63), Мюллер, Мусиала (Шупо-Мотинг, 63), Дуглас Коста (Сане, 63), Левандовски.
ВердерПавленка, Гросс, Топрак, Фридль, Гебре Селассие, Эггештайн, Мевальд (Мбом, 72), Аугустинссон, Битенкур (Агу, 66), Рашица (Чонг, 90), Сарджент.
Предупреждения:
Павар (15), Битенкур (32), Аугустинссон (43), Павленка (90).

 

Арминия – Байер 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
21 ноября, 17.30, «Шюко-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 27 Бэйли, 1:1 – 47, автогол Градецки, 1:2 – 88 Драгович.
АрминияОртега, Брюннер, Пипер, ван дер Хорн, Лукоки, Притль, Доан, Зойферт (Кунце, 80), Хартель (Фогльзаммер, 90), Ябо (Суку, 80), Клос (Шипплок, 63).
БайерГрадецки, Бендер (Вайзер, 46), Та, Бендер (Драгович, 50), Синкгравен, Виртц, Баумгартлингер, Амири (Демирбай, 80), Бэйли, Аларио (Шик, 68), Диаби (Бельараби, 80).
Предупреждение:
Драгович (65).

 

Шальке – Вольфсбург 0:2 (0:2, 0:0)
Дата проведения
21 ноября, 17.30, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Вегорст, 0:2 – 24 Шлагер.
ШалькеРеннов, Тиав, Стамбули (Скрибски, 46), Настасич, Маскарель, Людевиг, Очипка, Сердар (Бенталеб, 77), Харит (Раман, 39), Пасиенсия (Кутуджу, 77), Ут.
ВольфсбургКастельс, Баку, Лакруа, Брукс, Руссийон, Шлагер, Арнольд, Брекало (Клаус, 80), Мехмеди (Филипп, 89), Штеффен (Жоао Виктор, 74), Вегорст (Бялек, 89).
Предупреждение:
Шлагер (86).

 

Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
21 ноября, 20.30, «Коммерцбанк-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 43 Баркок, 1:1 – 57 Поульсен.
Айнтрахт ФТрапп, Дурм, Абраам, Хинтереггер, Ндика, Костич, Камада (Кор, 63), Ильзанкер, Соу, Баркок, Андре Силва (Дост, 79).
РБ ЛейпцигГулачи, Адамс, Конате, Упамекано (Орбан, 46), Анхелиньо, Забитцер, Кампль, Айдара, Ольмо (Форсберг, 46), Нкунку (Клюйверт, 72), Серлот (Поульсен, 46).
Предупреждения:
Нкунку (9), Ольмо (45), Дурм (48), Соу (59), Абраам (83).

 

Герта – Боруссия Д 2:5 (1:0, 1:5)
Дата проведения
21 ноября, 22.30, «Олимпияштадион»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 33 Матеус Кунья, 1:1 – 47 Холанд, 1:2 – 49 Холанд, 1:3 – 62 Холанд, 1:4 – 70 Геррейру, 1:5 – 79 Холанд, 2:5 – 79, пенальти Матеус Кунья.
ГертаШволов, Пекарик (Миттельштедт, 85), Альдерете, Платтенхардт (Зефейк, 85), Штарк, Гендузи, Дарида (Левен, 76), Лукебакио (Лекки, 75), Боята, Пионтек (Нганкам, 76), Матеус Кунья.
Боруссия ДБюрки, Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру (Шульц, 85), Дауд (Беллингем, 62), Джан (Пишчек, 76), Брандт, Витцель, Ройс (Рейна, 77), Холанд (Мукоко, 85).
Предупреждения:
Геррейру (10), Матеус Кунья (61).

 

Фрайбург – Майнц
Дата проведения
22 ноября, 17.30, «Шварцвальд-Штадион»
превью матча онлайн статистика

 

Кельн – Унион Берлин
Дата проведения
22 ноября, 20.00, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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