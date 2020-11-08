«Ливерпуль» вышел на 2-е место в АПЛ, разгромив «Лестер» (3:0)

В 9-м туре АПЛ обыграл (3:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

После этой победы мерсисайдцы набрали 20 очков и поднялись на 2-е место в АПЛ.

Лидирует «Тоттенхэм», который также набрал 20 очков, но опережает «красных» благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ