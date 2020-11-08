«Ливерпуль» вышел на 2-е место в АПЛ, разгромив «Лестер» (3:0)

В 9-м туре АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Лестер» (3:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
После этой победы мерсисайдцы набрали 20 очков и поднялись на 2-е место в АПЛ.
Лидирует «Тоттенхэм», который также набрал 20 очков, но опережает «красных» благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
- Дата проведения
- 22 ноября, 22.15, «Энфилд»
- Голы:
- 1:0 – 21, автогол Эванс, 2:0 – 41 Диогу Жота, 3:0 – 86 Фирмино.
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Ливерпуль –
Алиссон, Фабиньо, Матип, Робертсон, Джонс, Кейта (Уильямс, 53), Диогу Жота (Ориги, 89), Вейналдум, Мане (Минамино, 89), Милнер, Фирмино.
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Лестер –
Шмейхель, Фофана, Фукс (Прат, 62), Эванс, Джастин, Тилеманс, Менди, Мэддисон, Олбрайтон, Барнс (Ундер, 62), Варди.