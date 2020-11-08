«Ливерпуль» вышел на 2-е место в АПЛ, разгромив «Лестер» (3:0)

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В 9-м туре АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Лестер» (3:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

После этой победы мерсисайдцы набрали 20 очков и поднялись на 2-е место в АПЛ.

Лидирует «Тоттенхэм», который также набрал 20 очков, но опережает «красных» благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Ливерпуль – Лестер 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
22 ноября, 22.15, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 21, автогол Эванс, 2:0 – 41 Диогу Жота, 3:0 – 86 Фирмино.
ЛиверпульАлиссон, Фабиньо, Матип, Робертсон, Джонс, Кейта (Уильямс, 53), Диогу Жота (Ориги, 89), Вейналдум, Мане (Минамино, 89), Милнер, Фирмино.
ЛестерШмейхель, Фофана, Фукс (Прат, 62), Эванс, Джастин, Тилеманс, Менди, Мэддисон, Олбрайтон, Барнс (Ундер, 62), Варди.
Предупреждения:
Джастин (45), Менди (66).

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